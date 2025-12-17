Presidente electo de Chile se reúne con Milei tras el contundente triunfo de la derecha

La alianza entre Kast y Milei, líderes reconocidos de la derecha en Chile y Argentina, se coloca en el centro del debate político regional.

El reciente acercamiento, cuyos detalles han sido abordados por medios internacionales pone de manifiesto el surgimiento de una nueva corriente de políticas conservadoras en el Cono Sur.

Esta estrategia conjunta, impulsada por José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina, busca fortalecer la cooperación en temas clave como economía, seguridad y oposición a los gobiernos de izquierda.

El movimiento ha generado expectativas y preocupación entre distintos sectores políticos y sociales, quienes observan un cambio potencial en el equilibrio de fuerzas en Sudamérica.

Contexto histórico de las derechas en Latinoamérica

La derecha latinoamericana ha tenido distintos matices y protagonismos a lo largo de la historia. En los últimos años, la polarización política y la ola de gobiernos progresistas motivaron a los sectores conservadores a buscar alianzas estratégicas más allá de las fronteras nacionales.

El vínculo de Milei y Kast revive este fenómeno, potenciando discursos liberales en lo económico y conservadores en lo social.

Uno de los principales objetivos de esta alianza será influir en las próximas elecciones y fortalecer una plataforma común para enfrentar desafíos regionales. Analistas señalan que este acercamiento podría impactar no solo en Argentina y Chile, sino también en países vecinos.