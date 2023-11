Presidente de Ucrania propone que la Tierra se convierta en “un planeta de los perros”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha generado controversia al proponer que la Tierra se convierta en un planeta de los perros.

Por increíble que parezca, el mandatario aseguró que la mejor manera de resolver las guerras y toda la crisis global es ser gobernados por los animales.

Las declaraciones, que no han pasado desapercibidas, fueron parte de su discurso ante la conferencia Reuters NEXT.

“Miro todas estas guerras o miro la crisis completa, la crisis de Medio Oriente. No se trata solo de Ucrania, sino de toda África y Oriente Medio”, dijo al hablar de lo que lo motiva a pensar que un “planeta de perros” podría ser la solución.

Ucrania ha resistido a casi años de conflicto armado con Rusia, dejando enormes pérdidas económicas para el país.

Desde el 21 de febrero del 2022, Rusia inició una incursión terrestre en territorio ucraniano para evitar que Ucrania perdiera su neutralidad territorial.

“A veces miro esto y pienso que la mejor manera es que este planeta realmente se convierta en el planeta de los perros”, acotó en tono firme el mandatario.

Señaló que la que gente no entiende lo que ocurren en el mundo está loca. “A veces no entiendo a la gente, de verdad, no puedo entender, son solo locos, locos”.

Las palabras de Zelenski sobre que la Tierra se convierta en un planeta de perros recuerda cuando llamó absurdos a los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no incluir a Ucrania.