Presidente de Ucrania asegura que no renunciará al Donbás 

La crisis entre Ucrania y Rusia sigue generando tensiones en la comunidad internacional. En las últimas horas, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, reiteró que Ucrania no renunciará al Donbás, una región estratégica reclamado por Moscú y escenario de duros enfrentamientos desde la invasión rusa iniciada en 2022.

Durante un evento reciente, Zelenski enfatizó que cualquier propuesta que implique ceder territorios ucranianos, específicamente el Donbás, está fuera de consideración para su gobierno.

Según sus palabras, "no daremos ni un centímetro de nuestra tierra", subrayando que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania

La situación en el Donbás: desafío y resistencia

El conflicto en Ucrania, particularmente en el este del país, se ha intensificado en los últimos meses, con el Donbás como punto crítico.

Las fuerzas ucranianas han resistido los avances de las tropas rusas, mientras líderes internacionales instan a una solución diplomática.

Sin embargo, Zelenski advirtió que aceptar una "paz impuesta" sería equivalente a traicionar los valores democráticos y la autodeterminación de su pueblo.

Diversos analistas sostienen que renunciar al Donbás debilitaría la posición de Kiev ante futuros diálogos y sentaría un precedente delicado para la región.

En este contexto, la postura de Zelenski goza del respaldo de aliados occidentales que, si bien promueven el diálogo, coinciden en rechazar la legitimación de la ocupación rusa.