Presidente de México: “No somos colonia ni de EEUU ni China ni Rusia”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este viernes que su país no es colonia de Estados Unidos (EEUU), China o Rusia.

Las fuertes declaraciones del mandatario azteca se derivan de las acusaciones vertidas por el jefe del Comando Norte de los EEUU. El funcionario estadounidense indicó que México es la base de operaciones más grande de las agencias de espionaje rusas.

Ante los señalamientos, AMLO dijo que no eran colonia de ningún país; negándose a cuestionar a Rusia por su operación militar o a expresar su apoyo a Ucrania.

“Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente, soberano; debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos, que México es un país independiente, libre y soberano”, indicó.

Rápidamente sus palabras se viralizaron y se convirtieron en las portadas de distintos medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

Al preguntarle sobre la base de espionaje de Rusia, dijo que desconoce que el gobierno de Vladimir Putin envíe espías a México.

“Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso”, dijo el gobernante tras decir que no son colonia de ningún país.