Presidente de Francia acusa a Trump de ignorar las reglas internacionales

En una declaración difundida recientemente, Emmanuel Macron acusó a Estados Unidos de ignorar las reglas internacionales, subrayando la importancia del respeto al derecho internacional en la política global.

Estas afirmaciones, realizadas durante una entrevista a la cadena francesa France 5, reflejan la preocupación del mandatario francés ante la actitud estadounidense respecto a tratados y acuerdos internacionales.

El líder francés sostuvo que Estados Unidos actúa de forma unilateral cuando sus intereses están en juego, desentendiéndose de las normas previamente acordadas con otros países.

"Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo", afirmó Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente "agresión neocolonial" en las relaciones diplomáticas. Sobre ello, dijo rechazar ese "nuevo colonialismo, el nuevo imperialismo”.

Reacciones internacionales ante las declaraciones de Macron



Diversos analistas y líderes han opinado sobre el llamado de Macron. Mientras algunos apoyan su postura en defensa del multilateralismo, otros acusan a Francia de buscar protagonismo en la escena internacional.

"Estados Unidos es una potencia establecida, pero que se está alejando progresivamente de algunos de sus aliados y se desentiende de las reglas internacionales que aún promovía hasta hace poco", sostuvo el mandatario.

Sin embargo, el mensaje del presidente francés reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer el respeto a las normas internacionales, especialmente en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

El impacto de estas declaraciones también genera interés en América Latina, región donde las relaciones internacionales suelen estar marcadas por la influencia de Estados Unidos.

La discusión sobre el respeto a las reglas internacionales puede tener eco en países que buscan mayor autonomía en políticas exteriores.