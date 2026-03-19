El presidente de España, Pedro Sánchez, llevó su mensaje de “no a la guerra” ante el Consejo Europeo.

El encuentro se desarrolló Bruselas, donde advirtió sobre los riesgos energéticos derivados del conflicto internacional en curso.

Sánchez defiende que la paz debe ser prioridad y centra su discurso en los efectos negativos que la guerra podría tener tanto para Europa.

Desde el inicio del conflicto, Sánchez ha sostenido una firme postura contraria a la escalada militar. Él argumenta que las acciones bélicas solo agravan la crisis económica. Además, dificultan la recuperación social tras la pandemia.

Durante su intervención, alertó que el aumento de los precios del gas y el posible desabastecimiento energético amenazan la estabilidad y bienestar de millones.

Implicaciones energéticas para Europa y Latinoamérica

La preocupación por el impacto energético trasciende a toda la Unión Europea, pero afecta de forma particular a países latinoamericanos con lazos comerciales directos.

Según expertos, la intensificación del conflicto podría desestabilizar mercados clave. Esto podría generar un efecto dominó en el comercio y en el costo de vida de la población.

Sánchez instó a sus socios europeos a buscar soluciones conjuntas y priorizar el diálogo. También subrayó la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la guerra.