Presidente de El Salvador asegura tener la solución para acabar con la violencia en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ofreció para solucionar la crisis de violencia que se vive en Haití, que ha obligado a Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) a retirar a su personal.

Bukele reaccionó luego que las agencias noticiosas confirmaran que Puerto Príncipe estaba en caos total, luego que criminales se tomaron calles, hospitales y hasta iglesias.

Las imágenes de la crisis de violencia y criminalidad en Haití trascendieron el domingo, confirmando una vez más que el gobierno es fallido en el país.

Según Bukele, para solucionar el conflicto con las bandas criminales solo necesita: la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el consentimiento de Haití y los gastos de la misión.

“Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir”, posteó Bukele en su red social X sobre la situación en Haití.

El mensaje del mandatario salvadoreño ha generado una ola de comentarios, entre los que incluyen opiniones en contra y a favor de su propuesta.

We can fix it.

But we’ll need a UNSC resolution, the consent of the host country, and all the mission expenses to be covered. https://t.co/GPqMVo7MTN

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 10, 2024