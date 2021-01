Presidente de EEUU pierde a sus dos bancos favoritos tras asalto al Capitolio

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mermado su nivel de apoyo en su círculo cercano tras el asalto al Capitolio. Un claro ejemplo es la decisión de sus dos bancos favoritos de cortar lazos con la familia del multimillonario.

‘Deutsche Bank AG y Signature Bank, buscan no hacer negocios con Trump a raíz del motín que dejó cuatro personas muertas’, cita Bloomberg haciendo eco de fuentes confidenciales.

Según Bloomberg, los dos bancos favoritos del gobernante se suman a la lista de aliados que deciden abandonar al mandatario en un momento crítico de su vida política.

Mientras los entes financieros supuestamente hacen arreglos para alejarse del polémico mandatarios, secretarios de Estado, asesores y consejeros han interpuesto sus renuncias por considerar que el mandatario instó a sus seguidores a asaltar la sede legislativa.

Información a la que tuvo acceso el medio de comunicación señala que Trump le debe a Deutsche Bank 300 millones de dólares y que están cerrando dos cuentas personas con Signature Bank, algo inusual por tratarse de sus dos bancos preferidos para hacer transacciones.

A la decisión de los dos bancos de cortar relaciones con el presidente a pocos días de que deje el cargo presidencial se suma un comunicado de prensa de Signature Bank solicitando la renuncia de Trump por los hechos violentos en el Capitolio.

“Creemos que la acción apropiada sería la renuncia del presidente de los Estados Unidos, que es lo mejor para los intereses de nuestra nación y del pueblo estadounidense”, señala el comunicado de la agencia financiera.

Por su parte, Deutsche Bank calificó el asalto al Capitolio como un día oscuro para la democracia de la nación. “Estamos orgullosos de nuestra Constitución y apoyamos a quienes buscan defenderla para garantizar que se respete la voluntad del pueblo y se lleve a cabo una transición pacífica del poder”.

Ambos bancos han servido a Trump y a su la familia por largo tiempo. En el 2011 Signature Bank nombró a Ivanka Trump, hija del mandatario, en su directorio, pero ella renunció un par de años después.

Hasta el momento la familia Trump no se ha referido a la información replicada tanto por Bloomberg como por The New York Time.