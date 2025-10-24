Presidente de Ecuador denuncia un intento de envenenamiento con mermeladas 

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó públicamente un intento de envenenamiento a funcionarios de su gobierno a través de mermeladas contaminadas.

Según declaró el propio mandatario, varios miembros del Ejecutivo habrían sido blanco de este ataque, lo que pone en alerta la seguridad de la administración y abre nuevas incógnitas sobre la coyuntura política en el país.

Noboa enfatizó que el hecho se encuentra bajo investigación, y que las autoridades ya manejan información sobre el origen y posibles responsables.

"Se trata de un acto muy grave, un atentado directo contra la vida de quienes trabajan por el país", subrayó el presidente de Ecuador, pidiendo al sistema judicial que actúe rápidamente.



Detalles del intento de envenenamiento y contexto político en Ecuador

El presunto envenenamiento se habría producido mediante el envío de alimentos contaminados, particularmente mermeladas, a oficinas gubernamentales.

El gobierno de Ecuador, tras comprobar el peligro, ha reforzado los protocolos de seguridad. Si bien aún no se ha hecho público quiénes serían los responsables, este incidente ocurre en un contexto de tensiones políticas y retos en materia de seguridad institucional.