El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió recientemente que Cuba resistirá ante las amenazas de Donald Trump, aun cuando la isla enfrenta una profunda crisis energética.

La declaración se produjo en respuesta a los anuncios del mandatario estadounidense, que vuelve a endurecer su discurso hacia el gobierno cubano.

Díaz-Canel, en medio de crecientes dificultades económicas y escasez de combustible que afecta a toda la población, enfatizó la postura oficial de no ceder a presiones externas.

Según el mandatario, «Cuba resistirá y vencerá» pese a cualquier intento de intimidación desde Washington.

“Solo de esta manera puede explicarse la feroz guerra económica, que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”, escribió Díaz-Canel.

“Ante el peor escenario, #Cuba está acompañada por una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, agregó.

Crisis energética agudiza la tensión entre Cuba y EEUU

La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles críticos, con cortes de electricidad cada vez más frecuentes y limitaciones severas en el transporte público.

Esto, sumado a la escasez de gasolina y otros combustibles, genera protestas y preocupación en distintos sectores de la sociedad.

Durante sus declaraciones, el presidente cubano responsabilizó al embargo estadounidense y a las recientes advertencias de Donald Trump por agudizar la situación en la isla.

Las autoridades de La Habana han reafirmado que no cederán ante «chantajes» y seguirán apostando por la soberanía nacional, una idea en la que Díaz-Canel insistió fuertemente.