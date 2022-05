Presidente de Bolivia no asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a otros países

El presidente de Bolivia, Luis Arce, se sumó este miércoles a la protesta de su homólogo de México, Andrés López Obrador, de no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluye a otros países.

Con el mecanismo de presión, los gobernantes buscan que la gestión del presidente estadounidense, Joe Biden, incluya a Cuba, Nicaragua y Venezuela en el evento regional.

“Consecuente a los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmó que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de los pueblos hermanos, no participaré de la misma”, señaló sobre la intensión de EEUU de excluir otros países.

Las declaraciones de Arce se dan luego que Obrador asegurara que enviará a una delegación a EEUU si la administración Biden no gira invitación a las tres naciones.

La protesta se deriva de que la sede de la Cumbre de las Américas será EEUU después de 28 años. Es la segunda vez que esa nación albergará a las naciones, razón por la cual se cree que excluirá a otros países.

Arce, ya había anticipado que la Cumbre de las Américas debe tener la participación de todas las naciones, más allá de las posiciones y visiones que puedan tener.

En ese sentido, agregó que el evento debe reforzar los espacios multilaterales con la profundización de la integración y no la división.

Por su parte, AMLO indicó que si se excluyen otros países no viajará a los EEUU y enviará al Canciller de la República.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Edrard”, dijo AMLO sobre la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En ese sentido, señaló que no quiere que continúe la política de exclusión promovida por los EEUU.