En recientes declaraciones, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha provocado controversia internacional al afirmar que los líderes de Occidente “deberían ir al psiquiatra”.

Estas declaraciones de Lukashenko sobre la salud mental han sido ampliamente discutidas, generando diversas opiniones en el ámbito político y social tanto dentro como fuera de Bielorrusia.

"Esto es excesivo. Surge la pregunta: ¿van al psiquiatra o no? Si no quieren venir hacia nosotros por ferrocarril, si no quieren que la gente viaje desde aquí, que esa línea de ferrocarril se quede así. No molesta a nadie. No, hay que desmontarla", comentó Lukashenko.

El trasfondo de la polémica

Durante una comparecencia pública, Alexander Lukashenko fue consultado sobre las críticas que recibe su gobierno, entre ellas acusaciones de autoritarismo y represión contra la oposición.

En respuesta, el mandatario desestimó las acusaciones, declarándolas “absurdas” y sugiriendo que sus detractores sufren de problemas psiquiátricos.

Estas palabras han sido interpretadas como un intento de ridiculizar a la oposición y deslegitimar las demandas democráticas, un recurso criticado por expertos en comunicación política.

En la región, la controversia política en torno a Lukashenko Bielorrusia no es nueva. En ocasiones anteriores, el presidente ha realizado declaraciones polémicas sobre derechos humanos y libertades civiles, lo que ha intensificado la percepción internacional de que Bielorrusia vive bajo un régimen poco tolerante a la crítica.