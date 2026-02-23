Presidenta de México prioriza la paz del país ante violencia por la muerte de "El Mencho" 

En medio de una ola de disturbios y hechos violentos tras la supuesta muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, Claudia Sheinbaum rompe el silencio y emite sus primeras declaraciones ante la crisis de violencia en México.

Sheinbaum destacó que el Estado mexicano no cederá al miedo y que se reforzarán las acciones para garantizar la seguridad de la población.

Además, reiteró el firme compromiso de su gobierno con el combate al crimen y la restauración de la paz en las zonas más afectadas, pidiendo a la ciudadanía conservar la calma ante la difusión de rumores y noticias falsas tras la muerte de El Mencho.

"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la Sheinbaum, tras informar la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Reacciones y llamados a la calma desde el gobierno mexicano

Tras los hechos, que golpean al Cartel Jalisco Nueva Generación, el gobierno federal y diversas autoridades estatales incrementaron la presencia de fuerzas de seguridad.

Sheinbaum insistió en que la situación está controlada y que la coordinación entre fuerzas federales y locales será clave para retomar el orden.

La presidenta solicitó a los medios y a la sociedad verificar la información antes de difundirla, debido a la desinformación que circula sobre la muerte de “El Mencho” y su impacto en la violencia reciente.