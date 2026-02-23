México

Presidenta de México prioriza la paz del país ante violencia por la muerte de "El Mencho" 

Claudia Sheinbaum dijo que los mexicanos deben mantener la calma tras la caída del líder de uno de los cárteles más violentos y poderosos de la nación norteamericana. 

  • Jacqueline Alvarenga | 23-02-2026.10:30 am.

En medio de una ola de disturbios y hechos violentos tras la supuesta muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, Claudia Sheinbaum rompe el silencio y emite sus primeras declaraciones ante la crisis de violencia en México.

Sheinbaum destacó que el Estado mexicano no cederá al miedo y que se reforzarán las acciones para garantizar la seguridad de la población.

Además, reiteró el firme compromiso de su gobierno con el combate al crimen y la restauración de la paz en las zonas más afectadas, pidiendo a la ciudadanía conservar la calma ante la difusión de rumores y noticias falsas tras la muerte de El Mencho.

"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la Sheinbaum, tras informar la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Reacciones y llamados a la calma desde el gobierno mexicano 

Tras los hechos, que golpean al Cartel Jalisco Nueva Generación, el gobierno federal y diversas autoridades estatales incrementaron la presencia de fuerzas de seguridad.

Sheinbaum insistió en que la situación está controlada y que la coordinación entre fuerzas federales y locales será clave para retomar el orden.

La presidenta solicitó a los medios y a la sociedad verificar la información antes de difundirla, debido a la desinformación que circula sobre la muerte de “El Mencho” y su impacto en la violencia reciente.

