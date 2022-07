Presidenta de Honduras, Xiomara Castro recibe al Secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, este martes recibió en Casa de Gobierno al Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.

Durante la reunión de alto nivel Castro y Mayorkas discutieron temas de interés bilateral como seguridad y el seguimiento de los acuerdos sobre temas migratorios, TPS, el combate contra la trata de personas y los beneficios que las buenas relaciones entre Honduras y EEUU, podrían traer para ambas naciones.

Tras la reunión el secretario privado de la presidenta, Héctor Zelaya Castro, brindó una conferencia de prensa en la que detalló algunos de los temas de interés que se discutieron.

Zelaya precisó que actualmente en Estados Unidos hay más de 50,000 hondureños inscritos en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que están esperando la ampliación del programa y que como Gobierno se platearon estos temas para darles una respuesta a los migrantes hondureños en EEUU.

Por su parte el Canciller de Honduras, Enrique Reina, manifestó que el encuentro fue “muy importante” y que la visita de Mayorkas en Honduras “es la única visita que hace a la región centroamericana”.

Precisó que “esto refleja la importancia que le da a la relación con nuestro país y a la presidenta Castro”.

Reina también indicó que la presidenta hondureña, “abordó temas muy puntuales, principalmente su exposición de la situación actual del país, lo que se está haciendo para combatir las raíces principales de la migración, sobre todo en transformar la situación institucional del país, la economía, el tema social y la situación en la que se ha encontrado el país para tratar de sacarnos de esta situación tan compleja”.

El Canciller hondureño también comentó que se acordó en cooperar de manera conjunta para atender a más de 3,000 niños migrantes hondureños, no acompañados, que actualmente se encuentran en la frontera de EEUU.

También abordaron el tema sobre la trata de personas y la repatriación de los seis hondureños que el pasado 27 de junio fallecieron junto a 53 migrantes cuando se transportaban en un tráiler y fueron encontrados en San Antonio, Texas.

El diplomático hondureño concluyó asegurando que “fue una reunión muy franca y abierta en la que decidimos seguir trabajando de manera conjunta con los Estados Unidos, con un aliado importante y con el que tenemos que trabajar estos temas de manera integral para poder solventar estas causas que provocan la migración”.

Por su parte y de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el día de mañana el secretario Mayorkas sostendrá reuniones con el ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón y otros altos funcionarios del gobierno hondureño.

La presidenta Xiomara Castro es la única de la región centroamericana que ha sostenido reuniones de alto nivel con funcionarios de la Administración Biden, el pasado 1 de julio, la mandataria se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson con quien conversó sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad y el combate al crimen organizado.

En ese entonces Richardson expresó ambos temas hacen “que la gente se sienta insegura y eso hace que, en algunos casos, impulse la migración porque las personas no se sienten seguras, no pueden obtener alimentos y no pueden obtener atención médica. Quieren ir a donde puedan prosperar como familia y puedan vivir libres, seguros y prósperos”.