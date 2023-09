Presentan los cuerpos de supuestos alienígenas que fueron encontrados en Perú

Los cuerpos de dos supuestos alienígenas que fueron encontrados en Perú ya son del conocimiento público luego que fueran presentados ante el Congreso de México.

El periodista Jaime Maussan fue el encargado de entregar los cadáveres ante el Congreso de México, generando incertidumbre, preguntas sin respuestas y hasta memes.

Según el comunicador, los supuestos alienígenas datan de hace 1000 años y fueron encontrados en Perú.

El hallazgo se mantuvo en secreto hasta que se confirmó que no se trataba de seres humanos y que hasta el momento no se han encontrado seres iguales.

“Aquí, hoy, vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú”, dijo el periodista sobre el hallazgo que mantiene a los científicos en constantes investigaciones del origen de supuestos alienígenas.

En las imágenes se ve a los dos seres “no humanos” disecados y en perfecto estado para poder ver su apariencia.

Los cuerpos de los supuestos alienígenas fueron encontrados en Palpa y Nazca en el 2017, fecha que dio inicio a la investigación.

“De acuerdo con los científicos, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior”, dijo el comunicador.

Explicó que los análisis de carbono 14 revelaron que tiene alrededor de mil años de antigüedad y que estaban sepultados.

Los expertos han señalado que los supuestos alienígenas han sido calificados por los científicos como un descubrimiento extraordinario.

En total son 20 cadáveres los encontrados en la mina que confirmarían la existencia de otras vidas en el universo.

Los avistamientos de extraterrestres se han incrementado en los últimos años, generando un debate mundial sobre la existencia estos seres.