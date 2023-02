Presentan la primera píldora anticonceptiva para hombres

La Universidad de Cornell informó avances de la píldora anticonceptiva para hombres. El grupo de científicos reveló que la pastilla se encuentra en fase de ensayos clínicos, pero los resultados hasta el momento son prometedores.

La dosis haría efecto en un lapso de 30 y 60 minutos, manteniéndose activa por 24 horas.

Detalles de los resultados de la píldora anticonceptiva para hombres fueron publicados por Weill Cornell Medicine.

“El descubrimiento podría ser un cambio de juego para la anticoncepción, ya que detiene temporalmente el esperma y previene los embarazos”, señala en estudio.

Los coactores del estudio, Jochen Bucky y Lonny Levin señalaron que la dosis vendría a dar a los hombres otra opción que no sea la vasectomía o el uso del condón.

La píldora anticonceptiva para hombre fue creada para aislar una importante proteína de señalización celular llamada adenilil ciclasa solubre que había eludido durante mucho tiempo a los bioquímicos.

An experimental contraceptive drug temporarily stalls sperm and prevents pregnancies, according to findings in a new preclinical study led by Dr. Jochen Buck, Dr. Lonny Levin and Dr. Melanie Balbach. https://t.co/5eegspzx4K pic.twitter.com/uHOOsuHQ58

