Presentamos “Nada de Bla Bla Bla”: la promesa sin trampas de Metro by T-Mobile

Novedades: el día de hoy, Metro by T-Mobile anunció su nueva campaña “Nada de Bla Bla Bla” para reforzar su larga trayectoria de firme compromiso con un servicio sin trampas: sin contratos, sin aumentos de precio y sin sorpresas al unirte a Metro. Como parte de la campaña, el líder en servicio móvil prepago también se propuso la tarea de combatir los bla bla bla de los proveedores Spectrum Mobile y Xfinity Mobile, con el lanzamiento de:

El Broadband BS Fund para reembolsar a algunos de los millones de clientes de cable que ya están o estarán padeciendo el bla bla bla de las facturas de servicio móvil que aumentan de Spectrum Mobile y Xfinity Mobile

para reembolsar a algunos de los millones de clientes de cable que ya están o estarán padeciendo el bla bla bla de las facturas de servicio móvil que aumentan de Spectrum Mobile y Xfinity Mobile Datos 5G Sin Límites por $25 para que los clientes de Spectrum y Xfinity Mobile —y cualquier otra persona— puedan obtener servicio móvil de Metro por solo $25 al mes por una línea con 5G sin límites para smartphones al traer su propio teléfono y número

para que los clientes de Spectrum y Xfinity Mobile —y cualquier otra persona— puedan obtener servicio móvil de Metro por solo $25 al mes por una línea con 5G sin límites para smartphones al traer su propio teléfono y número Internet 5G Residencial de T-Mobile para Metro por $20 al mes mediante el Programa de Descuentos para Internet con un plan de servicio móvil de Metro, brindándoles a millones de personas elegibles del país acceso a un servicio de banda ancha residencial más económico

Por qué es importante: el mundo está repleto de bla bla bla: impuestos extra, cargos inesperados, facturas que aumentan, y muchas otras trampas impuestas por todo tipo de empresas, desde aerolíneas y hoteles hasta compañías de banda ancha por cable, por nombrar solo a algunas. Pero no en Metro by T-Mobile. Metro se basa en la simplicidad, la predictibilidad y la transparencia. Es el único proveedor de prepago que ofrece servicio móvil sin trampas, con la selección más grande de teléfonos 5G gratis en prepago y cobertura 5G en la red de T-Mobile incluida sin costo extra, y todo esto sin Nada de Bla Bla Bla.

Para quiénes es importante: para quienes están hartos del bla bla bla.

Cuáles son los comentarios: “En Metro by T-Mobile, el título de líder indiscutido en prepago no es algo que simplemente afirmamos; es una profunda responsabilidad que nos impulsa a asumir una postura en nombre de los clientes de servicio móvil de todas partes”, señala Clint Patterson, director ejecutivo de mercadeo de servicio prepago de T-Mobile. “Nada de Bla Bla Bla significa servicio móvil sin trampas. Significa poner al cliente en primer lugar, mantenerlo conectado de manera confiable en la red 5G líder de T-Mobile con excelentes beneficios y sin ninguna de las tonterías que la gente odia, como contratos o facturas que aumentan”.

Cómo funciona:

El Broadband BS Fund

Los grandulones del cable como Spectrum y Xfinity han agregado millones de clientes mediante una oferta aparentemente buena, pero repleta de bla bla bla. Una vez que termina la promoción, estas compañías sacuden a los clientes con desagradables aumentos en la factura. A partir del próximo mes, cuando venzan las promociones “introductorias” de Spectrum Mobile, muchos de sus clientes verán un aumento en sus facturas de servicio móvil de hasta $360 al año. Es indignante. Pero es la estrategia típica de las compañías de cable.

Para ayudar a quienes deben enfrentarse al bla bla bla de estas compañías, Metro by T-Mobile ha creado el Broadband BS Fund para ayudar a los clientes de Spectrum y Xfinity a cubrir esas facturas de servicio móvil que aumentan mediante una asignación especial de hasta 1 millón de dólares. Además, los clientes de Metro que sigan usando a estas empresas para su servicio de Internet residencial y se enfrentan con facturas que aumentan por el servicio de Internet también pueden aprovechar esta iniciativa. El Broadband BS Fund está disponible por orden de solicitud mientras duren los fondos.

Simplemente comparte tu historia en www.BroadbandBSFund.com para recibir el reembolso por tu trauma con estas compañías.

Datos 5G Sin Límites por $25

Los clientes actuales de Spectrum y Xfinity ahora pueden obtener datos 5G sin límites de Metro por una inmejorable oferta de $30 el primer mes y $25 por mes posteriormente con AutoPago por una línea, todo esto además de mantener sus teléfonos y sus números, y sin facturas que aumentan.

Además, hacer el cambio es fácil: haz clic aquí para escaparte del bla bla bla de los grandulones del cable.

Internet 5G Residencial para Metro por $20

Con Internet 5G Residencial para Metro, obtienes banda ancha rápida y confiable sin el bla bla bla de los grandulones del cable. Desde ahora, los clientes de servicio móvil de Metro pueden obtener Internet 5G Residencial para Metro por solo $25 el primer mes y $20 por mes posteriormente con AutoPago si califican para el Programa de Descuentos para Internet (ACP). Con Metro, los clientes obtienen:

Un precio base único: sabes qué esperar ya que no hay contrato anual, impuestos extra ni cargos mensuales agregados. Los clientes de Spectrum y Xfinity no pueden decir lo mismo.

sabes qué esperar ya que no hay contrato anual, impuestos extra ni cargos mensuales agregados. Los clientes de Spectrum y Xfinity no pueden decir lo mismo. Configuración sencilla: otros proveedores pueden hacerte esperar semanas para la instalación, por hacer simplemente algunos orificios en tus paredes. Con Metro no hay nada de eso. Solo tienes que comprar tu gateway en una tienda de Metro, enchufarlo, descargar la app y estarás conectado en menos de 15 minutos.

otros proveedores pueden hacerte esperar semanas para la instalación, por hacer simplemente algunos orificios en tus paredes. Con Metro no hay nada de eso. Solo tienes que comprar tu gateway en una tienda de Metro, enchufarlo, descargar la app y estarás conectado en menos de 15 minutos. Precio Fijo: a diferencia de los otros, puedes tener la plena certeza de que el precio base que pagas por Internet no cambiará. Sujeto a exclusiones como impuestos y cargos.

a diferencia de los otros, puedes tener la plena certeza de que el precio base que pagas por Internet no cambiará. Sujeto a exclusiones como impuestos y cargos. Un período de prueba sin preocupaciones: incluso puedes probar el servicio de Internet 5G Residencial de T-Mobile para Metro durante 60 días antes de cambiarte. Si te encanta, ¡fantástico! Si no, solo tienes que devolver el gateway y obtener un reembolso.

Consulta la disponibilidad para tu dirección aquí.

Una experiencia incomparable en prepago

En Metro, los clientes obtienen excelentes beneficios por ser parte de la familia extendida de T-Mobile, como:

La mayor cobertura 5G : disfruta la red 5G más grande del país sin costo extra.

disfruta la red 5G más grande del país sin costo extra. T-Mobile Tuesdays : obtén regalos e incentivos exclusivos cada semana para comida, gasolina, entretenimiento y más en la app T-Mobile Tuesdays.

obtén regalos e incentivos exclusivos cada semana para comida, gasolina, entretenimiento y más en la app T-Mobile Tuesdays. MLS Season Pass 2023 por nuestra cuenta : esta temporada, mira gratis en vivo todos los partidos de la Major League Soccer, incluidas las eliminatorias. Sin bloqueo de juegos ni restricciones.

esta temporada, mira gratis en vivo todos los partidos de la Major League Soccer, incluidas las eliminatorias. Sin bloqueo de juegos ni restricciones. Scam Shield: ScamShield™ protege a los clientes contra llamadas fraudulentas mediante útiles funciones como Identificación de fraude, para saber si las llamadas entrantes son fraudulentas o no; Bloqueo de llamadas fraudulentas, para bloquear automáticamente a los estafadores antes de que logren comunicarse a tu teléfono; e Identificador de llamadas gratis, para que tengas más información y sepas si responder o no.

Y con miles de tiendas de Metro a lo largo del país, los clientes pueden acceder fácilmente a personal experto en su propia comunidad.

Para más información sobre la campaña “Nada de Bla Bla Bla”, haz clic aquí.

Para ver el comercial, oprima aquí

https://youtu.be/QCDcT0bqbbk

Caption: La nueva campaña publicitaria de Metro by T-Mobile, creada en asociación con OKRP, destaca la transparencia y la simplicidad que experimentan los clientes con Metro.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Broadband BS Fund: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. PARA MAYORES DE 18 AÑOS, HABITANTES DE LOS 50 ESTADOS DE EE. UU., DC y PR. Finaliza el 31 de octubre de 2023. Reglas completas: BroadbandBSFund.com. Nulo donde esté prohibido. Plan de $25: podría aplicarse un cargo por conexión de hasta $25/línea. Si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está muy congestionada y el streaming de videos es en SD. La oferta no está disponible si te cambias desde T-Mobile o si tuviste el servicio de Metro en los últimos 180 días. Sin aumentos de precio en Metro significa que, al unirte a Metro, no cambiaremos lo que pagas por llamadas, textos y datos para smartphone en nuestra red, nunca, durante el tiempo que mantengas tu plan. Pero el fin de promociones por tiempo limitado, el aumento del costo de servicios de terceros o usar servicios con cargos por uso podrían cambiar el precio mensual. Solo para clientes nuevos. Internet Residencial: verifica disponibilidad. Sin AutoPago, son $5 más. Rápida y confiable según el análisis de T-Mobile de los datos de velocidad de clientes elegibles que exhiben velocidades uniformes de banda ancha. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Más detalles en es.T-Mobile.com/OpenInternet. El Precio Fijo garantiza el cargo mensual regular para tu plan actual de servicio de Internet residencial elegible (excluye impuestos y cargos, promociones por tiempo limitado, cargos por uso, servicios de terceros, equipos y prácticas de gestión de la red). ACP: límite de 1 descuento por hogar elegible. Detalles en hola.metrobyt-mobile.com/acp

