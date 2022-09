Presentamos la Venta exclusiva Prime de Amazon el 11 y 12 de octubre, un nuevo evento de compras para que los miembros Prime ahorren a lo grande esta temporada de fiestas

El nuevo evento de 48 horas brinda a los miembros de Amazon Prime acceso exclusivo y anticipado a ofertas para las fiestas de fin de año de marcas imprescindibles como Peloton y New Balance, así como los precios más bajos del año de Amazon en determinados productos de marcas como Caudalie, Murad y Philips Sonicare

La primera lista Top 100 de Amazon tendrá una selección de algunas de las mejores ofertas de marcas como Hasbro, iRobot, KitchenAid y Samsung; los miembros Prime también pueden comprar con hasta un 80% de descuento en determinados televisores inteligentes Fire TV, y recibir ahorros adicionales en dispositivos con Alexa integrada y en los mejores productos de LEGO, adidas, Furbo y Ashley Furniture

A partir de hoy, los miembros pueden encontrar ideas para obsequiar a fin de año en las nuevas guías de regalos del hogar y juguetes, además de la lista “Juguetes que nos encantan” de Amazon

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN)— Hoy, Amazon ha presentado la Venta exclusiva Prime, un nuevo evento de compras global de dos días exclusivo para miembros de Amazon Prime. El evento comienza el 11 de octubre a las 12 a. m. PDT (hora del Pacífico) hasta el 12 de octubre en 15 países: Austria, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Turquía, Reino Unido y EE. UU.





La Venta exclusiva Prime brinda a los miembros la oportunidad de comenzar de forma anticipada la temporada de compras para las fiestas con cientos de miles de ofertas. Como parte del nuevo evento de ofertas, Amazon presenta una lista Top 100 de algunos de los artículos más populares para regalar en esta temporada. Durante el evento de dos días aparecerán nuevas ofertas de la lista, ofreciendo grandes ahorros en todas las categorías principales, incluyendo electrónicos, moda, hogar, cocina, mascotas, juguetes y dispositivos de Amazon. Las guías de regalos festivas y la lista “Juguetes que nos encantan” de Amazon también facilitarán que los miembros de Prime descubran, compren y ahorren para esta temporada de fiestas.

“Estamos muy emocionados de ayudar a los miembros de Prime a comenzar la temporada de fiestas con la Venta Exclusiva Prime de Amazon, una oportunidad exclusiva para que los miembros obtengan grandes descuentos en las mejores marcas que sabemos que están buscando en esta época del año”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “Y los miembros pueden comenzar a disfrutar de los beneficios y las ofertas exclusivas de Prime ahora, además de encontrar ideas de obsequios para la familia con nuestras guías de regalos para las fiestas y la lista de ‘juguetes que nos encantan’ de este año”.

Comienza a ahorrar ahora

Los miembros no tienen que esperar para aprovechar las guías de regalos festivas, así como los beneficios y ofertas de Prime. También pueden visitar amazon.com/ventaexclusivaprime para más información. Los clientes pueden unirse ya mismo a Amazon Prime o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/prime para participar.

Explora las guías de regalos para las fiestas: los miembros de Amazon Prime pueden encontrar ideas sobre qué regalar durante la temporada de fiestas con guías de regalos, que presentan los mejores artículos de las categorías de juguetes y del hogar. La guía de regalos de juguetes presenta los juguetes y juegos más populares de la temporada de fiestas. También incluye la lista de “juguetes que nos encantan” de más de 60 artículos de las mejores marcas incluyendo Hasbro, Disney, Fisher-Price, Bluey y National Geographic, los cuales solo están disponibles en Amazon. Para obtener más información, visita amazon.com/juguetes2022. La guía de regalos para el hogar incluye productos imprescindibles de marcas como Amazon Basics, Christopher Knight, De’Longhi, iRobot, Shark, simplehuman y ZINUS.

Planifica para la Venta Exclusiva Prime con anticipación

Amazon hace que sea fácil prepararse para la Venta exclusiva Prime, al configurar notificaciones personalizadas de ofertas y crear listas de compras.

Configura notificaciones personalizadas de ofertas: los miembros de Amazon Prime pueden suscribirse para recibir notificaciones de ofertas en función de sus búsquedas anteriores en Amazon y artículos vistos recientemente. Todo lo que tienen que hacer es visitar la página de la Venta exclusiva Prime en la aplicación de Amazon entre hoy y la venta para crear alertas de ofertas. Cuando comience la Venta exclusive Prime, los miembros recibirán notificaciones de ofertas disponibles.

los miembros de Amazon Prime pueden suscribirse para recibir notificaciones de ofertas en función de sus búsquedas anteriores en Amazon y artículos vistos recientemente. Todo lo que tienen que hacer es visitar la página de la Venta exclusiva Prime en la aplicación de Amazon entre hoy y la venta para crear alertas de ofertas. Cuando comience la Venta exclusive Prime, los miembros recibirán notificaciones de ofertas disponibles. Crea listas de ofertas con Alexa: los miembros de Amazon Prime que estén ocupados y no quieran perderse ninguna oferta pueden agregar productos a su carrito, lista de deseos, o lista de guardado para más tarde. Alexa puede notificar a los miembros hasta 24 horas antes de que se activen las ofertas elegibles en los artículos que agregaron a sus listas, e incluso ofrecerá comprar la oferta una vez que esté disponible.

Entregas respaldadas por la red de operaciones de Amazon

La entrega rápida y gratuita de los pedidos de la Venta Exclusiva Prime es posible gracias a la red de transporte global de Amazon que funciona con tecnología innovadora, servicios de transporte y dedicados empleados y socios. Amazon continúa construyendo, innovando y creciendo esta red en todo el mundo, desde trenes y camiones hasta aviones, y más, mientras se enfoca en la seguridad, el bienestar y el avance profesional de las personas y los socios que forman parte del trayecto de un paquete de Amazon. Desde un veterano que carga un avión de Amazon Air hasta el conductor entregando esa distintiva caja de Amazon, son las personas y los socios de toda la red de operaciones quienes lo hacen posible.

Más oportunidades para unirse a Amazon Prime

Amazon ofrece dos membresías de Amazon Prime con descuento y con el valor excepcional de todos los beneficios para que los ahorros diarios sean más accesibles.

Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen, incluidos SNAP EBT y Medicaid, pueden disfrutar de Amazon Prime por solo $6,99 al mes. Para obtener más información o suscribirse a una prueba gratuita, visita amazon.com/califica.

Diseñado específicamente para estudiantes universitarios, Prime Student cuesta solo $7,49 por mes o $69 al año. Los miembros también pueden disfrutar de ventajas exclusivas para la vida universitaria, como hasta un 10% de descuento en vuelos y hoteles a través de StudentUniverse. Los estudiantes universitarios que aún no hayan probado Prime Student pueden registrarse para una prueba de seis meses en amazon.com/nuevostudent.

Cada día es mejor con Amazon Prime

Amazon Prime brinda a los miembros un servicio al cliente de primer nivel, ahorros exclusivos, amplia variedad, conveniencia y entretenimiento digital de calidad por solo $14,99 al mes o $139 al año. En los EE. UU., eso incluye entrega rápida y gratuita, incluso en alimentos y medicamentos recetados, streaming ilimitado de películas y series como The Lord of the Rings: The Rings of Power y deportes en vivo como Thursday Night Football con Prime Video, audio sin publicidad de 2 millones de canciones, miles de estaciones, playlists y podcasts con Amazon Music, juegos gratis con Prime Gaming, más de 3.000 libros y revistas con Prime Reading, almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos y ahorros increíbles con Prime Day. Los miembros también pueden disfrutar de una membresía gratuita de prueba por un año de Grubhub+ valorada en $9,99 por mes, sin costo adicional a la membresía de Amazon Prime. Todos pueden unirse a Amazon Prime o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/prime.

Compra con confianza

Los clientes pueden comprar con la tranquilidad de saber que nosotros respaldamos los productos vendidos en las tiendas de Amazon con la Garantía de la A a la Z. La protección de Amazon se aplica a productos comprados en nuestras tiendas en todo el mundo y, en el improbable caso de que los clientes experimenten problemas con la entrega a tiempo o con la condición de su compra, Amazon lo corregirá reembolsando o reemplazándolo. Amazon está comprometido con una experiencia de compra confiable y respalda los productos ofrecidos en la Venta exclusiva Prime de Amazon, así como los millones de productos que están disponibles todos los días en nuestras tiendas. Encuentra más información aquí.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

