Presentamos el SyncUP KIDS Watch 2 de T-Mobile: la manera segura y económica de mantener a las familias conectadas

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–Justo a tiempo para el regreso a clases, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) presenta el nuevo reloj SyncUP KIDS Watch 2, que se lanzará en línea mañana miércoles 24 de julio. La segunda generación del emblemático reloj inteligente para niños de El Un-carrier viene repleto de nuevas funciones que incluyen una linterna LED, Bluetooth y cámara doble para videollamadas y montones de selfies. Todo eso se suma a las numerosas funciones de protección y seguridad del reloj, que los padres utilizan para mantenerse conectados con sus hijos que aún no están listos para tener un smartphone. ¡Y además, es económico: los clientes nuevos y existentes pueden llevárselo gratis al agregar un plan para relojes SyncUP KIDS!









Los wearables para niños siguen aumentando en popularidad porque muchos padres optan por comprarlos en lugar de los smartphones, especialmente si se trata de niños más pequeños, como solución sencilla para mantenerse conectados. Actualmente, los padres se enfrentan a muchas decisiones sobre cómo administrar el tiempo de pantalla, las redes sociales y la tecnología, y los relojes inteligentes como el SyncUP KIDS Watch 2 son un excelente primer paso tecnológico que ofrece diversión apta para niños y les brinda a las familias tranquilidad y un medio de comunicación seguro.

“La crianza de los hijos en esta era móvil y digital está plagada de desafíos. Creamos el reloj inteligente SyncUP KIDS para ayudar a los padres de niños pequeños a navegar esos desafíos”, señala Clint Patterson, vicepresidente de mercadeo de productos y director ejecutivo de mercadeo de servicio prepago de T-Mobile. “En esta actualización, el SyncUP KIDS Watch 2 incorpora una enorme cantidad de nuevas funciones, que incluyen las cosas más importantes que padres y niños nos indicaron que necesitaban, como rastreo de ubicación en tiempo real y nuevas cámaras para que los niños puedan capturar contenido y hacer videochat con contactos aprobados. Y además, su precio no tiene rival: GRATIS con un plan para relojes SyncUP KIDS”.

Recibe más con el SyncUP KIDS Watch 2

Diseñado para niños de 5 a 12 años de edad, el SyncUP KIDS Watch 2 es el dispositivo de nivel básico ideal para mantenerse conectado Y ADEMÁS ajustarse al presupuesto para el regreso a clases. Los clientes nuevos y existentes de T-Mobile pueden llevárselo gratis al agregar un plan independiente para SyncUP KIDS Watch (precio regular: $174) (vía 24 créditos mensuales; más impuestos). O bien, pueden llevárselo por solo $7.25/mes con un plan de financiamiento de equipo de T-Mobile a 24 meses.

Mira todo lo que hay que saber —más las novedades— sobre el SyncUP KIDS Watch 2:

Linterna LED para mayor seguridad, mejores fotografías en la oscuridad y cuentos de fantasmas en la noche.

para mayor seguridad, mejores fotografías en la oscuridad y cuentos de fantasmas en la noche. Cámara doble para capturar contenido y hacer videollamadas (una función que no ofrecen otros relojes inteligentes populares que cuestan casi el doble).

para capturar contenido y hacer videollamadas (una función que no ofrecen otros relojes inteligentes populares que cuestan casi el doble). Más juegos para mayor tiempo de diversión y para hacer más llevaderos esos viajes en automóvil y esas largas filas de espera.

para mayor tiempo de diversión y para hacer más llevaderos esos viajes en automóvil y esas largas filas de espera. Conectividad Bluetooth para vincularlo con audífonos inalámbricos (y lograr un poco de calma para ti).

Para poder comunicarse, el dispositivo debe estar encendido y dentro de una zona con cobertura. No apto para uso fuera de EE. UU., México y Canadá. La información de ubicación es aproximada y podría no estar siempre disponible. El reloj es para el uso de un niño bajo la supervisión de sus padres o tutores legales; usar conforme al uso estipulado y solo para fines lícitos.

Más beneficios con un plan para relojes SyncUP KIDS:

Disfruta llamadas, textos y roaming de datos internacionales ilimitados en más de una docena de países que incluyen México y Canadá (el reloj también merece vacaciones).

Una línea para relojes SyncUP KIDS comienza desde solo $12/mes con AutoPago y puede agregarse a cualquier plan de voz de T-Mobile para mantener a las familias conectadas dondequiera que vayan.

Además, los clientes de T-Mobile que tengan T-Mobile Tuesdays y una línea de voz reciben mucho más que un fantástico dispositivo nuevo: incluye trato VIP con Magenta Status, que ofrece inigualables ofertas premium y experiencias en algunas de las más grandes marcas como Hilton, Hertz, Dollar y más. Al momento de hacer cuentas, eso suma hasta $1,500 al año solo en beneficios Magenta Status; es como tener más dinero en tu bolsillo, solo por ser cliente.

Los clientes que se lleven el nuevo SyncUP KIDS Watch 2 podrán activarlo y controlarlo directamente desde la app T Life. Para más información sobre el reloj, visita: es.t-mobile.com/devices/iot/syncup-kids-smartwatch. El reloj puede adquirirse directamente desde T Life o en: es.t-mobile.com/smart-watch/t-mobile-syncup-kids-watch.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Con 24 créditos en la factura mensual al agregar una línea elegible. Para clientes con buena calificación crediticia; más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., reloj SyncUP KIDS Watch 2: $174). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Si cancelaste líneas con servicio wearable en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. $174 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos.

