Presentador de TV le pide a su hijo que se defienda si sufre acoso escolar y miles de padres lo apoyan

El presentador de TV, “Poncho” de Nigris aconsejó a su hijo defenderse de los acosadores y miles de padre demostraron su apoyo.

La plática con el pequeño se dio durante una transmisión en YouTube, cuando el presentador iba a dejarlo a la escuela y comenzó a platicar con su hijo.

Según Poncho, él también sufrió acoso escolar y tuvo que defenderse. Lo mimos le pidió a su hijo en el video.

En la plática, el presentador de TV le pregunta qué hizo cuando le pegaron y el pequeño dijo que nada.

“Si no te defiendes, te van a agarrar de su tontito, ¡eh! Nada más te digo, ya van dos. Si no te defiendes y tú respondes, le dices a la otra va la mía y le das”, dijo Nigris.

Agregó que cuando era un niño le pegaron dos veces, “y al tercero ya ni ma… El tercero, si me dejo que me sigan pegando, me van a agarrar todos de tonto en la escuela”.

El conocido presentador le recordó a su hijo que nadie lo va a defender, que él tiene que ser valiente no dejarse para que no lo agarren como tontito.

“La directora no te va a defender, nada más le va a decir, no lo vuelvas a hacer al niño y tú todo empinado”, le dijo a su hijo mientras se dirigían a la escuela.

VIDEO