Presentación de un índice exhaustivo de las políticas anti-tabaquismo en todo el mundo

BRUSELAS–(BUSINESS WIRE)–We Are Innovation, una red mundial líder en innovación, ha publicado el Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo 2024 (https://antismoking.global/). En este índice se evalúa a unos 5500 millones de personas, casi el 70% de la población mundial, y se ofrece un análisis de las políticas públicas para erradicar el tabaquismo en 69 países de cuatro regiones. El índice profundiza en las complejidades de los productos de nicotina alternativos, examinando aspectos como los marcos normativos, las prohibiciones, la fiscalidad y las medidas gubernamentales para dejar de fumar.





Los 20 primeros países del Índice Global Anti-Tabaquismo, encabezados por el Reino Unido, Suecia y Eslovaquia en los puestos del podio, afectan colectivamente a casi mil millones de personas en todo el mundo. Las naciones europeas dominan la lista, con 15 de los 20 puestos. Sin embargo, naciones no europeas como Estados Unidos, Líbano, Nueva Zelanda, Canadá y Arabia Saudita también avanzan de forma importante en cuanto a normativa.

El índice hace hincapié en la urgente necesidad de avanzar a nivel global en las políticas anti-tabaquismo. Encontrar un equilibrio entre las medidas tradicionales y los enfoques innovadores, incluidos los productos de nicotina alternativos, es la clave del éxito. El índice aboga por un enfoque holístico que abarque productos alternativos para resolver los vacíos de la normativa.

Las políticas mundiales difieren enormemente en cuanto a receptividad, y el vapeo se enfrenta a prohibiciones de venta a pesar de las crecientes pruebas de su eficacia en la reducción de daños. De hecho, diecisiete países han prohibido el vapeo. Las políticas relativas a los calentadores de tabaco (THP, por sus siglas en inglés) muestran patrones de bifurcación regional similares. Trece países prohíben los THP, la mayoría en Sudamérica y Asia. El snus se enfrenta a prohibiciones generalizadas en la Unión Europea, excepto en Suecia. China, que prohíbe los THP y las bolsas de nicotina y restringe fuertemente el vapeo y el snus, ocupa el lugar 51. India ocupa el último lugar ya que prohíbe por completo todas las alternativas a la nicotina. Además de renunciar a los beneficios de la reducción de daños, la prohibición total fomenta el comercio ilícito.

En el continente americano, Canadá y Estados Unidos están abiertos al vapeo y otras alternativas, mientras que muchos países latinoamericanos lo prohíben. Nueva Zelanda lidera el vapeo en Asia Pacífico, mientras que Australia, India, Japón, Tailandia y Vietnam lo han prohibido. Japón, sin embargo, está a la cabeza en THP y snus.

En la región de Oriente Medio y Norte de África, solo Líbano y Arabia Saudita tienen posturas progresistas en cuanto a la reducción de daños, mientras que otros países prohíben las alternativas. Las bolsas de nicotina han evitado un examen reglamentario importante, pero su potencial depende del reconocimiento de sus ventajas sanitarias fuera de la UE y Estados Unidos.

“Con más de 8 millones de vidas perdidas cada año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, la necesidad de medidas eficaces contra el consumo de tabaco es más urgente que nunca. Países como Suecia y Nueva Zelanda están abriendo camino con productos de nicotina innovadores en la lucha contra el tabaquismo. Sus políticas públicas que permiten alternativas han dado resultados notables, con tasas de tabaquismo en torno al 5%, prácticamente libres de humo. Este éxito pone de relieve el papel fundamental que debe desempeñar la innovación para que el tabaquismo pase a la historia. Los responsables políticos de todo el mundo deben seguir el ejemplo de estos países y aprovechar plenamente los productos más seguros para erradicar los efectos del tabaquismo en la salud mundial”, declaró Federico N. Fernández, director ejecutivo de We Are Innovation.

