Presentación de BEAUTY&YOU 2023: un programa de apoyo a la próxima generación de emprendedores y creadores de la India en el sector de belleza

BEAUTY&YOU, creado por NIV de ELC y presentado junto a NYKAA, ha ampliado su programa para incluir nuevas categorías de premios y ha publicado el informe “Desciframos el panorama de la belleza en India” que presenta información fundamental sobre el mercado de belleza de ese vasto país.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) (“ELC”) se complace en anunciar la segunda edición de BEAUTY&YOU. Este programa, creado por New Incubation Ventures (“NIV”) de ELCy lanzado en asociación con el minorista de belleza y estilo de vida preferido de la India, NYKAA, BEAUTY&YOU tiene como objetivo continuar con su misión de descubrir, destacar e impulsar la próxima generación de marcas de belleza indias. BEAUTY&YOU apoya a empresas, emprendedores, innovadores y creadores centrados en la India a través de un proceso de solicitud competitivo que estará abierto a posibles solicitantes del 7 de junio de 2023 al 5 de agosto de 2023, a través de www.beautyandyouawards.com. Los ganadores se anunciarán el 2 de noviembre de 2023, durante un evento en vivo a celebrarse en Bombay.





En su debut en 2022, el programa recibió una respuesta de convocatoria estelar por parte de marcas nuevas y emergentes. Con más de 300 presentaciones de solicitudes en 50 ciudades indias, el total de aplicaciones incluyó a una multitud de marcas de belleza en todas las categorías: cuidado de la piel, cuidado del cabello, fragancias y cosméticos de color. Si desea obtener más detalles sobre los ganadores de 2022, visite beautyandyouawards.com.

“India representa una oportunidad emocionante para el ecosistema de belleza a nivel mundial, ya que cuenta con el mayor grado de conciencia de los consumidores que nunca antes y una afluencia de opciones diferente a todo lo que ha visto el mercado. Basándonos en el éxito del programa del año pasado, ampliamos el alcance y la escala para extender las categorías de premios e invitar a un grupo más amplio de fundadores, creadores e innovadores a unirse a nosotros. Además, encargamos la elaboración de un estudio para destacar las tendencias más importantes y los conocimientos más interesantes que puedan ayudar a los emprendedores a innovar en el futuro”, comentó Shana Randhava, vicepresidenta sénior de New Incubation Ventures, ELC.

Bajo el título “Desciframos el panorama de la belleza en India”, el informe desarrollado por BEAUTY&YOU en asociación con 1Lattice, una empresa de investigación y análisis de negocios basada en tecnología con sede en Nueva Delhi, se centra principalmente en varios factores que inciden sobre el comportamiento de compra del consumidor, incluidas preocupaciones, motivos, puntos débiles y accesibilidad. Estos conocimientos, junto con los recursos que BEAUTY&YOU ofrecerá, ayudarán a los posibles solicitantes y ganadores de premios a diseñar estrategias ganadoras para sus marcas.

“Tras haber despeñado un papel fundamental en la construcción del paisaje de la belleza de la India durante la última década, estamos entusiasmados de descubrir y permitir que las marcas locales se amplíen y desarrollen todo su potencial al compartir nuestro conocimiento y experiencia minorista distintiva. NYKAA y The Estée Lauder Companies nacieron de una visión empresarial. La oportunidad de retribuir al vibrante ecosistema empresarial indio hace de BEAUTY&YOU un programa realmente especial”, dijo Anchit Nayar, director ejecutivo y director ejecutivo de NYKAA Beauty.

El programa 2023 presenta dos nuevos premios que amplían el alcance de la iniciativa. Se invita a presentar sus postulaciones a científicos y laboratorios, fotógrafos y cineastas, miembros clave del ecosistema de belleza junto con los fundadores de compañías de belleza.

Programa de premios 2023

Los siguientes premios se encuentran a disposición de fundadores, empresas y creativos que cumplan con los criterios de solicitud específicos disponibles (www.beautyandyouawards.com/application-criteria). Estos premios se entregarán en las categorías Cuidado de la piel, Maquillaje, Cuidado del cabello, Fragancia personal y Fragancia para el hogar:

IMAGINE: conceptos de belleza previos al lanzamiento

GROW: conceptos de belleza en el mercado

BREAKTHROUGH: innovación en ingredientes activos que abordan áreas problemáticas clave para el consumidor indio

CREATE: La próxima generación de talentos creativos (p. ej., fotógrafos, cineastas, etc.) que presenten trabajos sobre el tema “Belleza experiencial en la India”.

Además, el programa contará con dos Premios del Jurado a la marca con más apoyo de la comunidad y a la marca que demuestre la programación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) más innovadora.

Entre otros recursos, BEAUTY&YOU proporciona a los ganadores del premio apoyo financiero (fondo de premios de hasta 4 millones de rupias o $500 000), acceso a la distribución, tutoría y acceso a recursos de investigación e innovación.

“Para Skinvest, los premios BEAUTY&YOU han cambiado las reglas del juego, y el apoyo y la orientación continuos que recibimos de los equipos de ELC y NYKAA [ha] sido fundamental en nuestro crecimiento”, dijo la ganadora del premio GROW 2022 y fundadora de Skinvest, Divya Malpani. “El programa aceleró nuestro éxito y, además, nos permitió aprender de los gurús de la industria, conectarnos con otros fundadores líderes y fortalecer nuestra visión para el futuro. Estoy inmensamente agradecidoa con ELC y NYKAA por establecer BEAUTY&YOU en India”.

El sitio web y el portal para la presentación de solicitudes de BEAUTY&YOU se abrirá el 7 de junio de 2023, y aceptará solicitudes hasta el 5 de agosto de 2023 a las 23:59 IST. Los detalles completos del programa están disponibles en www.beautyandyouawards.com.

Acerca de BEAUTY&YOU

BEAUTY&YOU tiene como objetivo ayudar a los fundadores, innovadores y creadores a hacer crecer sus negocios de manera integral mediante la identificación de objetivos de marca, el logro de ambiciones de escala y la selección de carteras de productos que hablan a una nueva generación de consumidores indios.

Acerca de New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies

New Incubation Ventures (“NIV”) es la división estratégica de inversión e incubación en etapa inicial de The Estée Lauder Companies. NIV se asocia con fundadores y emprendedores con visión de futuro para crear, financiar y apoyar las mejores marcas de belleza emergentes y nuevos modelos de negocios que darán forma al futuro de la belleza y construirán una cartera procesable de marcas diversificadas y nuevos motores de crecimiento para la cartera de ELC.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes y comercializadores a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas the DECIEM, incluyendo a The Ordinary y NIOD.

Acerca de NYKAA

Nykaa (FSN E-Commerce) fue fundada en 2012 por el empresario indio Falguni Nayar con la visión de brindar inspiración y alegría a las personas, en todas partes, todos los días. Su nombre, Nykaa, es una palabra derivada de la palabra sánscrita ‘Nayaka’, que significa uno en el centro de atención. Se ha convertido en una de las principales plataformas de tecnologías de consumo centradas en el estilo de vida de la India. Desde su lanzamiento, Nykaa amplió sus categorías de productos con las plataformas en línea Nykaa Fashion, Nykaa Man y Superstore. Con un amplio surtido de más de 6000 marcas, hoy Nykaa es el destino preferido de millones de clientes que compran en sus plataformas todos los meses. A través de su sitio web, tres aplicaciones y 145 tiendas físicas en India, Nykaa ofrece una experiencia minorista verdaderamente omnicanal. La Garantía Nykaa garantiza que los productos disponibles en Nykaa sean 100 % auténticos y se obtengan directamente de la marca o de minoristas autorizados. A través de contenido atractivo y educativo, marketing digital, influencia en las redes sociales, sólidas estrategias de CRM y la plataforma comunitaria Nykaa Network, Nykaa ha construido una comunidad leal de millones de entusiastas de la belleza y la moda. A lo largo de los años, Nykaa ha recibido muchos elogios por irrumpir en el mercado de la belleza. En el 17º Premio al Líder Empresarial de la India en 2022, Nykaa fue galardonada como la Empresa disruptiva del año y la lista de marcas de Kantar presenta a Nykaa como una de las marcas más valiosas de la India. www.nykaa.com

Sitio web: www.beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards



Video de la marca: https://www.youtube.com/watch?v=yVd2dbJVtDQ

JUECES 2023 DE BEAUTY&YOU

Nuestro panel de expertos de asesores de investigación y desarrollo de ELC



Carl Haney



Vicepresidente Ejecutivo, oficial de investigación, Producto e Innovación, The Estée Lauder Companies

Prudvi Kaka



Director de ciencias, DECIEM

Dr. Bhushan Hardas



Vicepresidente sénior, Tecnologías Avanzadas, The Estée Lauder Companies

Sumit Bhasin



Vicepresidente sénior, Innovación en Fragancias a Nivel Mundial, Desarrollo de Productos e I+D, The Estée Lauder Companies

Sam Cheow



Director global de Tendencias e Innovación de Maquillaje, The Estée Lauder Companies

Susan Akkad



Vicepresidente sénior, Innovación local y cultural, The Estée Lauder Companies

Christine Hall



Vicepresidente, Investigación y Desarrollo, The Estée Lauder Companies

Jamie Ginott



Vicepresidente sénior, Innovación Externa y Asociaciones Estratégicas, The Estée Lauder Companies

