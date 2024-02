Prepárese para el ICD el 13 de febrero

MEXICO CITY–(BUSINESS WIRE)–#Condoms–El 2023 nos dejó un aumento preocupante de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en América Latina, con tasas que se mantienen entre el 15% y el 40% en sífilis, VIH, gonorrea, y más. Según la Organización Panamericana de la Salud se producen unas 200 mil nuevas transmisiones de ITS por día, en la región. Una problemática de salud pública que o puede seguir siendo ignorada.

Ante este panorama, los condones son el método más económico, accesible y fácil de usar para que las personas ejerzan una sexualidad protegida y libre de preocupaciones. Existen condones o preservativos externos o para pene, también conocidos como másculinos y también internos de uso vaginal, así que sea cual sea el tipo de práctica sexual que las personas realicen, el uso del condón es la clave para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no intencionales.

Y hablando de este último punto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) informa que que 2 de cada 10 nacimientos en América Latina son de madres adolescentes, ¡casi 6 mil al día!

A iniciativa de AIDS Healthcare Foundation (AHF), hace 16 años se celebró por primera vez el Día Internacional del Condón, para promover el uso de este sencillo pero altamente efectivo aditamento de latex, que puede ayudar a las personas a mantenerse sanas y evitar más de 20 infecciones sexualmente transmisibles, entre ellas el VIH.

“No se siente Igual”

“Con condón no se siente igual” es una de las frases que más encontramos en el trabajo de promoción del uso del condón que AHF realiza en 12 países de la región. Y es cierto, con condón no se siente igual, se siente mejor, al día siguiente las personas pueden sentirse más tranquilas sin la preocupación de la posible transmisión de alguna ITS o de un posible embarazo no intencionado. Y es que la efectividad del condón es de más del 98% si se usa correctamente, tanto que los condones han jugado un papel clave en frenar el VIH/SIDA, evitando alrededor de 117 millones de nuevas infecciones desde 1990 a nivel mundial, de acuerdo con datos de ONUSIDA.

El acceso es aún un gran problema

Pareciera que el problema estaría resuelto si las personas toman la decisión de usar los condones, pero aún hay problemas graves de accesibilidad por motivos económicos. Sin embargo, millones de personas en América Latina y en todo el mundo no tienen acceso a condones. Un paquete de tres condones cuesta en promedio $2.5 dólares, algo inalcanzable para quienes viven con $1.90 dólares al día. La baja distribución gubernamental agrava aún más la situación.

Terri Ford, Jefa de Advocacy y Política Global de AHF, destaca: “es urgente superar estas barreras y garantizar que los condones estén disponibles para prevenir VIH, ITS y embarazos no planificados. AHF está intensificando sus esfuerzos para llevar condones a través de sus equipos en 45 países, priorizando la prevención”.

La campaña “Con condón es sexy” de AHF sigue en el 2024, alentando a las personas a usarlos más como un componente divertido de las relaciones y como una herramienta para disfrutar la vida sexual con libertad y seguridad.

Para obtener más información sobre el Día Internacional del Condón de AHF, visita LoveCondoms.org. Consulta LoveCondoms.org y InternationalCondomDay.org y conoce además la lista de eventos ICD de AHF en todo el mundo.

Acerca de AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Aids Healthcare Foundation (AHF) es la mayor organización mundial de lucha contra el sida, actualmente brinda atención y/o servicios médicos a más de 1.6 millones de personas en 45 países incluyendo Estados Unidos y las regiones de África, América Latina / Caribe, la región de Asia / Pacífico y Europa del Este. Para obtener más información sobre AHF, visite nuestro sitio web: www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/aidshealth y síganos en Twitter: @aidshealthcare e Instagram: @aidshealthcare

Contacts

LATIN AMERICA & CARIBBEAN MEDIA CONTACT:



Sergio Lagarde Moguel

Marketing, Advocacy & PR Director, AHF Latin America & Caribbean Bureau



+52 55 1931 5156



sergio.lagarde@ahf.org

US MEDIA CONTACT:



Ged Kenslea, Senior Director, Communications, AHF



+1 323.308.1833 work +1.323.791.5526 mobile



gedk@aidshealth.org

Denys Nazarov, Director of Global Policy & Communications, AHF



+1 323.308.1829



denys.nazarov@aidshealth.org