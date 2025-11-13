Premios TOURISE 2025: Tokio, Nueva York, Ancash y París reciben los máximos honores en la primera edición de los premios TOURISE

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Anunciaron los primeros ganadores de los premios TOURISE, un homenaje a los destinos que están redefiniendo la exploración, la hospitalidad y la conexión cultural para el viajero moderno, al sentar nuevos parámetros de referencia en materia de innovación y excelencia para brindarles experiencias verdaderamente inolvidables a los visitantes.









En el marco de la primera Cumbre TOURISE, celebrada con el patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero y Primer Ministro del país, Tokio (Japón) se erigió como la gran ganadora, haciéndose con el codiciado título de Mejor destino global. Asimismo, Tokio también fue reconocida como el Mejor destino gastronómico y el Mejor destino de entretenimiento, lo que ratificación su condición de capital mundial de la innovación, la energía y las experiencias inolvidables.

Ganadores de las categorías individuales de 2025

Seleccionados por un jurado independiente de miembros de diversos sectores, a partir de una amplia lista de nominaciones presentadas por los viajeros, líderes del sector y las organizaciones de todo el mundo, los ganadores de este año son ejemplo de una cultura conmovedora, con experiencias que trascienden fronteras y crean recuerdos significativos y duraderos. Los ganadores representan aquellos destinos que han elevado la cultura y las artes a experiencias inmersivas, han llevado la aventura a nuevos niveles, transformado los productos locales en ecosistemas culinarios de nivel mundial, redefinido el comercio minorista como una forma creativa de generar espacios y le han dado vida a los paisajes urbanos con entretenimientos que trascienden las fronteras.

Ganadores de este año por categoría:

Mejor destino artístico y cultural: Nueva York, Estados Unidos. Una metrópolis urbana donde los museos más emblemáticos y los escenarios mundiales se entrelazan con el alma del barrio off-Broadway y donde se puede encontrar algo interesante en cada esquina.

Una metrópolis urbana donde los museos más emblemáticos y los escenarios mundiales se entrelazan con el alma del barrio off-Broadway y donde se puede encontrar algo interesante en cada esquina. Mejor destino de aventura: Ancash, Perú. El lugar emblemático que alberga la aventura andina clásica que todo el mundo debería experimentar alguna vez en la vida, entre los lagos turquesa de la Cordillera Blanca, los senderos de gran altitud y las cumbres espectaculares

El lugar emblemático que alberga la aventura andina clásica que todo el mundo debería experimentar alguna vez en la vida, entre los lagos turquesa de la Cordillera Blanca, los senderos de gran altitud y las cumbres espectaculares Mejor destino gastronómico y culinario: Tokio, Japón. Una capital de renombre mundial que hace gala de una profundidad culinaria extraordinaria, desde los mostradores más humildes hasta la innovación del kaiseki de varios platos.

Una capital de renombre mundial que hace gala de una profundidad culinaria extraordinaria, desde los mostradores más humildes hasta la innovación del kaiseki de varios platos. Mejor destino para ir de compras: París, Francia. La “Ciudad de las Luces” es una ciudad de élite y la capital mundial de la alta costura, que fusiona el patrimonio vivo con un toque contemporáneo, al tiempo que reinventa las compras como un descubrimiento cultural en talleres, tiendas conceptuales y distritos renovados.

La “Ciudad de las Luces” es una ciudad de élite y la capital mundial de la alta costura, que fusiona el patrimonio vivo con un toque contemporáneo, al tiempo que reinventa las compras como un descubrimiento cultural en talleres, tiendas conceptuales y distritos renovados. Mejor destino de entretenimiento: Tokio, Japón. Desde parques temáticos de renombre mundial y atracciones inmersitas bajo techo, hasta una escena musical y cultural con visión de futuro, Tokio tiene realmente algo para todos.

“Los ganadores de esta noche no son solo puntos en un mapa, sino que son inspiraciones vivas y palpitantes que unen culturas y despiertan la imaginación”, aseguró Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo y presidente de la junta directiva de TOURISE. Su Excelencia continuó: “TOURISE está determinando la forma que tendrán los próximos 50 años de viajes y estos destinos definen lo que puede lograr el turismo cuando tiene un propósito transformador. Cada uno de ellos refleja lo que el viajero actual busca cada vez más: autenticidad, creatividad y experiencias que conecten a las personas con el lugar y el propósito. Nos inspiramos en su visión y ambición, porque juntos le damos forma a un futuro turístico que inspira el progreso, fortalece las comunidades y acerca al mundo”.

Una noche para recordar

Los prestigiosos premios fueron entregados en una cena de gala deslumbrante en el Ritz-Carlton de Riad, con un viaje culinario curado por la chef Nawal Alkhalawi y una actuación espectacular en vivo de la sensacional cantante internacional Loren Allred, que cautivó a los asistentes con su vestido impactante, una creación de la diseñadora de moda saudita Mashael Al Faris, combinado con exquisitas joyas de APOA (A Piece of Art), una marca saudita nacida en Riad. La noche encarnó el espíritu de la hospitalidad global y el intercambio cultural que constituye el núcleo de la visión de TOURISE. El menú se centró en contar historias a través del lenguaje de la comida, para rendirles homenaje a las diversas cocinas regionales de Arabia Saudita, con toques de influencias globales selectas, para sorprender y deleitar a los invitados.

Un jurado de iconos mundiales

El jurado independiente e intersectorial de los premios contó con la participación de ex líderes de Forbes Travel Guide, Michelin Guides, Tate Modern, Condé Nast, British Fashion Council y otros, lo que reunió una experiencia inigualable en las esferas de los viajes, la moda, la gastronomía y el entretenimiento.

Miembros del jurado:

Filip Boyen, ex director general de Forbes Travel Guide

Michael Ellis, ex director global de Michelin Guides

Fiona Jeffery, ex presidente de World Travel Market y de Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ex director general de Givenchy y ex presidente de Dior AM

Lars Nittve, ex director fundador de Tate Modern

Albert Read, ex director general de Condé Nast

Caroline Rush, ex directora ejecutiva del British Fashion Council

Omar Samra, embajador de buena voluntad de la ONU, alpinista y explorador polar

Bernold Schroeder, ex director ejecutivo de Kempinski y Pan Pacific

Con el anuncio de los ganadores de los premios TOURISE 2025, han sentado un nuevo parámetro de referencia en materia de cultura, gastronomía, aventura y entretenimiento. Pero el viaje continúa y por eso, TOURISE se compromete a descubrir y celebrar los destinos que sorprendan y deleiten a una nueva generación de viajeros, destinos que despierten la curiosidad, forjen conexiones y generen recuerdos inolvidables. Junto con nuestra comunidad global, esperamos con ansias la inauguración del próximo capítulo y los próximos destinos extraordinarios que brillarán con luz propia.

Acerca de los premios TOURISE

Los premios TOURISE son una celebración mundial que reconoce la excelencia de los destinos que ofrecen experiencias de viaje significativas, inolvidables y en consonancia con las expectativas cambiantes de los viajeros de la actualidad.

Seleccionados por un jurado intersectorial de gran prestigio, los premios honran a los destinos en cinco categorías: arte y cultura, aventura, gastronomía y culinaria, compras y entretenimiento, que culminan en el premio insignia al mejor destino global. Los premios destacan la innovación, la sostenibilidad, la preservación cultural y el impacto de los visitantes y establecen un nuevo parámetro global en cuanto a las características que hacen que un destino sea verdaderamente excepcional.

Para saber más sobre los premios TOURISE, visite https://www.tourise.com/en/awards

Acerca de TOURISE

TOURISE es la principal plataforma del mundo que está concibiendo un nuevo horizonte para el turismo global.

Con el auspicio del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita y el apoyo de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita, la primera Cumbre de TOURISE se celebrará del 11 al 13 de noviembre de 2025 en Riad, Arabia Saudita.

El evento reunirá a visionarios del ámbito gubernamental, empresarial, turístico, tecnológico y de inversores con el fin de impulsar acuerdos transformadores y llevar a cabo iniciativas de gran impacto que redefinan el futuro del sector turístico mundial.

TOURISE garantiza la participación internacional y ofrece acceso a los responsables de la toma de decisiones que dan forma a la evolución del sector. Tras la cumbre, TOURISE continuará como plataforma activa durante todo el año, donde las ideas osadas se puedan transformar en soluciones reales.

Aquí es donde se forjan los próximos 50 años del turismo. Juntos, somos imparables.

Para obtener más información, visite www.tourise.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas de la prensa: media@TOURISE.com