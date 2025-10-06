Premio Nobel de Medicina 2025 es para tres científicos que descubrieron cómo controlar el sistema inmunológico 

El Premio Nobel de Medicina 2025 fue concedido a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, reconociendo sus aportes fundamentales en el ámbito de la inmunología.

Este reconocimiento pone el foco en el control del sistema inmunológico, un área clave para el desarrollo de terapias avanzadas contra enfermedades autoinmunes y cáncer.

Las investigaciones lideradas por Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025, se centraron en los llamados linfocitos T reguladores, células responsables de mantener el equilibrio en la respuesta inmune.

El descubrimiento de la función y los mecanismos de estos linfocitos se considera uno de los avances más relevantes en la medicina moderna, facilitando la creación de tratamientos innovadores que buscan reforzar o frenar la actividad inmunitaria según la necesidad clínica.



Impacto en terapias contra enfermedades autoinmunes y cáncer

Gracias a este trabajo, el panorama médico enfrenta nuevas posibilidades para tratar enfermedades autoinmunes, en las que el propio sistema inmunitario ataca tejidos sanos, así como para desarrollar inmunoterapias contra el cáncer que ayudan al organismo a combatir células tumorales de manera más eficiente.

En Latinoamérica, donde la investigación biomédica avanza con recursos limitados, este hito demuestra la importancia de invertir en ciencia e innovación para combatir enfermedades de alto impacto social.