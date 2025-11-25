Precio de la gasolina en EEUU supera por primera vez el nivel registrado durante la administración Biden

El presidente Donald Trump y su equipo económico han defendido en reiteradas ocasiones que uno de los logros de su gestión es el bajo costo de la gasolina en comparación con el de su antecesor, Joe Biden. Durante la mayor parte de 2025, esta afirmación había sido un punto válido para la Casa Blanca.

Sin embargo, esa tendencia ha comenzado a cambiar. Por primera vez desde el inicio del segundo mandato de Trump, los conductores estadounidenses están pagando un precio ligeramente más alto por galón que el registrado en la misma fecha del año pasado bajo la administración Biden.

De acuerdo con datos de la AAA compartidos con CNN, este lunes se cumplió el octavo día consecutivo en que el promedio nacional de precios muestra un aumento interanual.

Aunque los valores actuales siguen siendo relativamente bajos y distantes del máximo histórico alcanzado en 2022, el cambio contradice uno de los principales argumentos de Trump sobre la accesibilidad económica y debilita su discurso sobre el manejo del costo de vida.