Prada lanza calzado inspirado en sandalias tradicionales de la India tras polémica por apropiación cultural

La reconocida firma de moda Prada anunció el lanzamiento de una línea de calzado de edición limitada inspirada en las sandalias Kolhapuri, un tipo de calzado tradicional elaborado en la India. El anuncio llega meses después de que la marca enfrentara críticas por presunta apropiación cultural debido a un diseño presentado anteriormente.

En junio, Prada exhibió sandalias de punta abierta con un patrón trenzado, las cuales fueron descritas inicialmente como “calzado de cuero”. Tras las reacciones negativas, la casa de moda reconoció públicamente que el diseño tenía raíces en la tradición artesanal india.

La nueva colección fue firmada oficialmente el jueves y está programada para salir a la venta en febrero de 2026. Estará disponible tanto en línea como en 40 tiendas Prada alrededor del mundo.

De acuerdo con reportes, cada par tendrá un precio aproximado de 939 dólares, lo que equivale a cerca de 800 libras esterlinas o 84,000 rupias indias, un costo que ha vuelto a generar debate sobre el valor comercial frente al origen cultural del diseño.

El anuncio reaviva la discusión global sobre la inspiración cultural en la industria de la moda y la responsabilidad de las marcas de lujo al reconocer y respetar las tradiciones artesanales.