Prada concreta la compra de Versace por 1.375 millones de dólares

El Grupo Prada oficializó la adquisición de su competidor milanés Versace en una operación valorada en 1.375 millones de dólares en efectivo, integrando así a la icónica firma conocida por sus siluetas sensuales junto a la estética “ugly chic” de Prada y el estilo juvenil de Miu Miu.

La compañía confirmó que la transacción quedó finalizada tras recibir todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Con este movimiento, Prada busca impulsar la recuperación de Versace, cuya evolución en el mercado ha sido irregular tras la pandemia, especialmente bajo la gestión del conglomerado estadounidense Capri Holdings.

Capri Holdings, que también agrupa a Michael Kors y Jimmy Choo, anunció que los fondos obtenidos por la venta se destinarán al pago de deudas. Con esta compra, Prada refuerza su posición en el sector del lujo y suma a su portafolio una de las marcas italianas más influyentes de las últimas décadas.