PPG se compromete a establecer objetivos basados ​​en la ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y presenta el informe ESG de 2021

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) anunció hoy que se ha comprometido a establecer objetivos basados ​​en la ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de la Science-Based Target Initiative (Iniciativa de objetivos basados ​​en la ciencia, SBTi), una organización que ayuda a las empresas a definir su estrategia de descarbonización y reducir los impactos del cambio climático.

PPG tiene el objetivo de reducir la intensidad de las emisiones de GEI en un 15 % para 2025 desde 2017 como punto de referencia, logrando una reducción del 9,7 % en 2021. La compañía ha informado la intensidad de las emisiones de sus propias operaciones (emisiones de Alcance 1) por lo que ha comprado electricidad, vapor, calefacción y refrigeración (emisiones de Alcance 2) y planea revelar sus nuevos objetivos para 2030 en los próximos meses. En el futuro, PPG priorizará la evaluación de las emisiones indirectas que provienen de fuentes distintas a la organización sobre las que no tiene control, incluidas las materias primas, el uso de productos vendidos y el final de la vida útil del producto (emisiones de alcance 3).

“En este momento crítico para el cambio climático, estamos comprometidos a seguir evaluando y reduciendo las emisiones a lo largo de nuestra cadena de valor”, señaló Diane Kappas, vicepresidenta de Sustentabilidad Global de PPG. “Estamos trabajando en toda nuestra organización para definir acciones adicionales que podemos tomar para ayudar a evitar que la tierra se caliente más de 1,5 °C. Luego de nuestro trabajo de validación con SBTi y un análisis de emisiones, tenemos la intención de anunciar nuevos objetivos para 2030 que definirán nuestra estrategia de descarbonización a favor de ayudar a proteger el planeta para las generaciones actuales y futuras”.

PPG también publicó su Informe ambiental, social y de gobernanza (ESG) de 2021, que detalla los avances en sus innovaciones sostenibles, la gobernanza de la junta directiva de ESG, los esfuerzos para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad de 2025 y otras acciones para apoyar los objetivos de sostenibilidad de los clientes. El informe completo está disponible en sostenible.ppg.com.

“La sostenibilidad está en el centro de nuestro propósito de proteger y embellecer el mundo”, afirmó Kappas. “El arduo trabajo y la dedicación de nuestros empleados nos ayudaron a cumplir y superar varios de nuestros objetivos a corto plazo para 2025, y seguimos buscando formas adicionales de reducir nuestras emisiones y el impacto ambiental general. Si bien estamos orgullosos de nuestros logros, reconocemos que ahora es el momento de tomar más medidas. Esperamos revelar los objetivos basados ​​en la ciencia a medida que completamos el proceso de validación”.

El último informe destaca las acciones e innovaciones ambientales de PPG a nivel mundial. Los aspectos destacados incluyen:

Introducción de los recubrimientos en polvo ERGOLUXE™ de PPG, que ofrecen índices de eficiencia de transferencia en la primera pasada de hasta un 85 % y la capacidad de reutilizar el exceso de rociado. PPG ErgoLuxe Eco contiene hasta un 13 % de tereftalato de polietileno reciclado (rPET). Desde 2017, PPG ha utilizado más de 6 millones de libras de rPET para fabricar sus recubrimientos.

Eco contiene hasta un 13 % de tereftalato de polietileno reciclado (rPET). Desde 2017, PPG ha utilizado más de 6 millones de libras de rPET para fabricar sus recubrimientos. Lanzamiento de la pintura COMEX® TOP de PPG, que contribuye a la economía circular al incorporar llantas recicladas, salvando más de 270 000 llantas de los vertederos desde que se introdujo el producto en 2021. El producto está destinado a la aplicación en cubiertas y proporciona aislamiento térmico, lo que resulta en la reducción de emisiones a través del ahorro de energía.

Implementación del Proyecto de descarga cero en las instalaciones de Revestimientos arquitectónicos en EE. UU. y Canadá, que permitió a PPG reciclar y reutilizar más de 1,7 millones de galones de agua en su proceso de fabricación durante los últimos dos años.

Instalación de una unidad combinada de calor y electricidad (combined heat and power, CHP) en las instalaciones de Caivano, Italia, creando una mejora de la eficiencia equivalente a una reducción anual de aproximadamente 1100 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO 2 ).

). Inversión de más de 8,7 millones de USD entre 2015 y 2021 en la iniciativa global COLORFUL COMMUNITIES® de PPG.

En 2021, PPG redujo los desechos del proceso, aumentó el uso de la energía renovable en sus instalaciones y aumentó las ventas de productos con ventajas sostenibles. Entre los aspectos destacados, se incluyen:

38 % de las ventas de productos sosteniblemente ventajosos frente a la meta del 40 % para 2025;

24 % del uso de electricidad de fuentes de energía renovables frente a la meta del 25 % para 2025;

40 % de las instalaciones de fabricación e investigación y desarrollo con cero residuos de proceso en los vertederos, por encima de la meta del 35 % para 2025; y

37 % de reducción en la intensidad de eliminación de residuos desde 2017 como punto de referencia, por encima de la meta del 25 % para 2025.

Para crear comunidades sólidas y equitativas, PPG trabajó para involucrar a los empleados y diversificar sus reservas de talento y reclutamiento. Los esfuerzos centrados en la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I) incluyen:

Dio a conocer los nuevos compromisos de DE&I: Lograr una representación del 34 % al 36 % de mujeres profesionales globales que no sean de primera línea para 2025. PPG logró el 30 % al 31 de diciembre de 2021. Aumentar la representación de empleados afroamericanos, latinos y asiáticos entre un 45 % y un 55 % en nuestra población de empleados que no son de primera línea y que residen en los EE. UU. (usando el 1 de enero de 2021 como punto de referencia). A fines de 2021, PPG aumentó los empleados negros que no son de primera línea en un 13 %, los empleados latinos en un 9 % y los empleados asiáticos en un 8 %. Lograr una participación global total en la creación de capacidades de la red de recursos de empleados (employee resource network, ERN) y DE&I del 50 % para 2025. A fines de 2021, PPG logró el 33 % de esta meta.

Publicación del primer Informe DE&I de PPG.

Hicimos crecer ocho ERN globales para incluir a más de 7000 miembros empleados en más de 60 países.

Inversión de 7,4 millones de USD hasta 2021 para promover la equidad racial en los EE. UU. mediante la financiación de vías educativas para las comunidades negras y las personas de color.

Las divulgaciones de informes de 2021 de PPG se alinean con los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) y el estándar químico de la Junta de Estándares de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB). La compañía también fortaleció sus informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU) e informó riesgos cualitativos relacionados con el clima de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

Para obtener más información sobre ESG en PPG y explorar el informe, visite www.sustainability.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

En PPG (NYSE:PPG), trabajamos todos los días para desarrollar y entregar las pinturas, los revestimientos y los materiales especiales en los que nuestros clientes han confiado durante casi 140 años. A través de la dedicación y la creatividad, resolvemos los mayores desafíos de nuestros clientes, al colaborar estrechamente para encontrar el camino correcto a seguir. Con sede en Pittsburgh, operamos e innovamos en más de 75 países e informamos ventas netas de 16 800 millones de USD en 2021. Servimos a clientes en los mercados de construcción, productos de consumo, industria y transporte y posventa. Para obtener más información, ingrese a www.ppg.com.

We protect and beautify the world y ErgoLuxe son marcas comerciales y Colorful Communities y el logotipo de PPG son marcas comerciales registradas de PPG Industries Ohio, Inc.

Comex es una marca registrada de Consorcio Comex, S.A. de C.V.

CATEGORÍA Sostenibilidad

