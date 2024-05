PPG registra en su último informe grandes avances en sus objetivos de sostenibilidad para 2030

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE:PPG) ha anunciado hoy importantes avances con respecto a sus objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a corto plazo para 2030, incluyendo el aumento de las ventas de soluciones con ventajas sostenibles y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus propias operaciones y en la cadena de valor.





«Centrarnos en la sostenibilidad en su sentido más amplio es fundamental para el propósito de PPG de proteger y embellecer el mundo», ha declarado Diane Kappas, vicepresidenta de sostenibilidad global de PPG. «Sabemos que nuestros compromisos repercuten positivamente en el medio ambiente, en nuestros clientes y, en última instancia, apoyan el crecimiento a largo plazo de PPG. Nuestros objetivos para 2030 nos están empujando hacia nuevas áreas, y nos complace demostrar nuestro liderazgo internacional en este espacio».

El Informe de ESG de 2023 de PPG has destacado los principales avances del año del informe, entre los que se incluyen:

44 % de las ventas de productos con ventajas sostenibles, como las pinturas de base biológica y bajas en carbono de las marcas SEIGNEURIE™ PANTEX™ y GUITTET™ ODYSSÉE™ de PPG, que proporcionan acceso al mercado generalista a pinturas con ventajas sostenibles sin comprometer la asequibilidad ni el rendimiento

Reducción del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en las propias operaciones de la empresa (alcance 1 y 2)

Reducción del 12 % de las emisiones de la cadena de valor (alcance 3) en bienes y servicios adquiridos, procesamiento de los productos vendidos por los clientes y tratamiento de los productos vendidos al final de su vida útil

45 % de los residuos de los procesos se reutilizan, reciclan o recuperan

Reducción del 13 % del consumo de agua en zonas con estrés hídrico

97 % de los proveedores clave evaluados según criterios de sostenibilidad y responsabilidad social

13,1 millones de dólares invertidos en la iniciativa COLORFUL COMMUNITIES® desde 2015

En vías de alcanzar o superar la mayoría de los objetivos fijados para 2025 en materia de diversidad, igualdad e inclusión

«Llevamos mucho tiempo haciendo posible el éxito de nuestros clientes, ofreciendo innovaciones líderes en el sector, actuando de forma ética y mitigando el impacto medioambiental de nuestras operaciones», ha declarado Peter Votruba-Drzal, vicepresidente electo de sostenibilidad global de PPG. «Desde el desarrollo de productos y procesos que resuelven los mayores desafíos de nuestros clientes hasta el fomento de una economía más circular, lo que hacemos se basa en la sostenibilidad y la productividad».

