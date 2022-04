PPG entrega la unidad número 1000 del sistema de mezcla de acabados para automóviles MOONWALK de PPG

La empresa y el cliente celebran el hito con un evento especial

VIGO, España–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy que ha completado la instalación número 1000 de su galardonado sistema automatizado de mezcla de pintura PPG MOONWALK™. La instalación en las instalaciones del Grupo Pérez Rumbao en Vigo (España), se celebró en un evento especial al que asistieron representantes de ambas empresas.

El innovador sistema MoonWalk de PPG ahorra mano de obra, reduce los residuos y transforma la sala de mezcla de repintado en un entorno limpio y seguro, estableciendo un nuevo estándar para el mercado del repintado. Los técnicos de pintura y los responsables de los talleres de carrocería se benefician de la extrema precisión del proceso de mezcla automatizado, que mejora la velocidad, la calidad y la consistencia del color.

“El sistema MoonWalk de PPG será para nosotros algo más que un mezclador de pintura automático”, comenta Ramón Seijas, vicepresidente del Grupo Pérez Rumbao. “También será un catalizador en nuestra búsqueda constante de la calidad y el servicio que queremos dar a todos nuestros clientes. El sistema nos ayudará a conseguir de forma continuada esa calidad en el producto final de forma sencilla y rápida, además de facilitar el trabajo de nuestros operarios reduciendo el tiempo y simplificando el proceso”, añade.

El sistema MoonWalk de PPG tiene un tamaño que se adapta a todas las salas de mezclas y cuenta con 80 espacios de almacenamiento para los tinteros y 13 posiciones en el estante de dispensación. Otros componentes son un escáner de código de barras, una impresora de etiquetas y una balanza móvil que es 10 veces más precisa que una balanza estándar. El usuario carga las botellas de tinteros, aditivos y diluyentes necesarios en la estantería de dispensación. A continuación, el sistema comprueba el código de barras de cada botella y dispensa automáticamente la cantidad correcta de producto e imprime una etiqueta.

“Cuando presentamos por primera vez el sistema MoonWalk de PPG, sabíamos que podía aumentar la eficacia, la calidad, la productividad, los ingresos y la satisfacción de los empleados de los talleres de carrocería de todo el mundo”, comenta Chancey Hagerty, vicepresidente de PPG para recubrimientos de acabado de automóviles a nivel mundial. “Ahora que celebramos la entrega de nuestra unidad número 1000 del MoonWalk de PPG, me complace ver que tantos de nuestros clientes han adoptado el sistema y han conseguido esos beneficios”, añade.

El sistema MoonWalk de PPG ha recibido una serie de premios, entre los que se incluyen el premio especial a la innovación de 2019 de Equip Auto International Grands Prix for Automotive Innovation; el premio al equipo del año 2020 de la revista Décision Atelier; el premio a la tecnología e innovación de 2020 de la revista Bodyshop y el premio a la innovación sostenible de 2021 de la British Coatings Federation.

Más información en: master.moonwalkrefinish.com

En PPG (NYSE: PPG), trabajamos todos los días para desarrollar y ofrecer las pinturas, los revestimientos y los materiales en los que nuestros clientes han confiado durante prácticamente 140 años. A través de la dedicación y la creatividad, resolvemos los mayores desafíos de nuestros clientes, al colaborar estrechamente para encontrar el camino correcto a seguir. Con sede en Pittsburgh, operamos e innovamos en más de 75 países e informamos ventas netas de 16 800 millones de USD en 2021. Servimos a clientes en los mercados de construcción, productos de consumo, industria y transporte y posventa. Para obtener más información, entre en www.ppg.com.

