PPG elige a Limitless como el color del año 2024 para inspirar posibilidades ilimitadas

La cálida tonalidad beige miel refleja las preferencias en permanente evolución de los consumidores, que ahora se inclinan por matices más suaves y claros









PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) anunció hoy a Limitless (PPG1091-3) como su color del año 2024. Esta tonalidad beige miel contemporánea ofrece infinitas posibilidades de diseño y estilo para interiores y exteriores, productos de consumo masivo y aplicaciones industriales. Suave, sofisticado y calmo, Limitless refleja un cambio en las preferencias de los consumidores en favor de colores más cálidos y menos saturados para cualquier uso, desde automóviles hasta elementos arquitectónicos.

Junto con esta tonalidad insignia, los expertos en color globales de PPG han curado una paleta de colores con más 40 matices complementarios, organizados en tres paletas o “volúmenes” distintivos. La primera paleta incluye colores suaves y firmes, la segunda incluye verdes terrosos, florales y azules energizantes, y la tercera es una espléndida combinación de colores lúdicos y dramáticos.

Limitless, cuando se combina con los colores de estas paletas, transmite una sensación muy cálida y relajante y, al mismo tiempo, altamente curada y elegante. En su conjunto, la colección narra una historia más amplia y expresa la forma en que las corrientes culturales se están desplazando hacia el optimismo, la creatividad y la introspección.

“Limitless tiene la audacia suficiente para actuar como color primario líder y, al mismo tiempo, conserva una esencia neutra para funcionar en un rol complementario”, explicó Ashley McCollum, gerenta de marketing y experta global en color de revestimientos arquitectónicos de PPG. “En el espacio arquitectónico, pronosticamos que se convertirá rápidamente en uno de los colores neutros más nuevos gracias a su versatilidad”.

Limitless funciona con tonos cálidos y fríos como blancos esfumados, pasteles delicados, terrosos neutros, matices de piedras preciosas suavizados y tonalidades brillantes y audaces. El color además se combina con populares tonos negros y de latón metálico, y también con acabados de plata y bronce.

“En todo el mundo, observamos un desplazamiento de tonos fríos y profundamente saturados hacia matices más cálidos de rojo, amarillo y beige”, agregó Vanessa Peterson, líder de estilo de color global de revestimientos industriales de PPG. “Para diseñadores de productos que busquen diferenciarse y estar actualizados con las últimas tendencias de tonalidades más suaves, Limitless posee aplicaciones ilimitadas para aportar un aire de modernidad que abarca de refinado a lúdico”.

La planificación de colores de PPG es un proceso integral que cubre una amplia gama de regiones y segmentos de uso final. Para crear la colección de 2024, el equipo de estilo de color de PPG evaluó las dinámicas sociales, culturales y políticas que marcan tendencia en cada región del mundo.

“Lo que descubrimos en nuestro taller anual fue un deseo entre los consumidores por encontrar confort en un mundo caótico, ganas de librarse de las convenciones y un mayor hincapié en la creatividad, el bienestar y la realización”, indicó McCollum. “Desde la perspectiva del color, estas actitudes fomentan una preferencia por colores estables y calmos, con buenas vibraciones”.

