 PPG destaca el progreso hacia sus objetivos de sostenibilidad para 2030 en su más reciente informe

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE:PPG) anunció hoy los avances logrados hacia sus objetivos de sostenibilidad a corto plazo para 2030, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus operaciones directas y a lo largo de su cadena de valor, así como una mejora continua en las ventas de productos con beneficios sostenibles impulsados por la demanda de los clientes.





“La sostenibilidad es fundamental para nuestro propósito y constituye un habilitador clave de nuestra estrategia de crecimiento”, dijo Peter Votruba-Drzal, vicepresidente global de Sostenibilidad de PPG. “Está integrada en nuestra forma de hacer negocios al respaldar el éxito de nuestros clientes mediante soluciones con beneficios sostenibles, que ofrecen productos líderes en la industria, mejor rendimiento y ahorros operativos, lo que se traduce en una reducción en el uso de agua, generación de residuos y consumo de energía”.

Entre los aspectos más destacados del Informe de Sostenibilidad 2024 de PPG se incluyen:

El 41 % de las ventas proviene de productos con beneficios sostenibles, como la solución PPG ENVIRO-PRIME® EPIC200X, que ayudó a una instalación de un cliente a reducir 3,500 toneladas métricas de emisiones de CO₂ anualmente.

Expansión significativa de los esfuerzos en energía renovable, lo que resultó en una reducción del 18 % en las emisiones de GEI de sus propias operaciones (alcances 1 y 2). Por ejemplo, PPG completó una instalación solar en su planta de Caivano, Italia, que representa una disminución aproximada de 390 toneladas métricas de CO₂ al año. Considerando una unidad de cogeneración previamente instalada, esta planta logrará una reducción del 15 % en sus costos anuales de servicios públicos.

Reducción del 6 % en las emisiones de la cadena de valor (alcance 3), en categorías como bienes y servicios adquiridos, procesamiento de productos vendidos por los clientes y tratamiento al final de la vida útil de los productos.

El 48 % de los residuos de procesos fueron reutilizados, reciclados o recuperados.

Reducción del 28 % en la intensidad del uso de agua en sitios prioritarios ubicados en zonas con estrés hídrico.

El 98 % de los proveedores clave fue evaluado con base en criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.

Desde 2015, se han invertido 16.4 millones de dólares en la iniciativa COLORFUL COMMUNITIES®, superando el compromiso de financiamiento establecido para 2030.

El Informe de Sostenibilidad 2024 de PPG está disponible en ppg.com/sustainability.

En PPG (NYSE: PPG), trabajamos todos los días para desarrollar y ofrecer las pinturas, recubrimientos y materiales especializados en los que nuestros clientes han confiado durante más de 140 años. A través de la dedicación y la creatividad, resolvemos los mayores desafíos de nuestros clientes, colaborando estrechamente para encontrar el camino correcto a seguir. Con sede en Pittsburgh, operamos e innovamos en más de 70 países y reportamos ventas netas de $15,800 mil millones en 2024. Atendemos a clientes en las industrias de construcción, productos de consumo, mercados industriales y de transporte y post-mercados.

