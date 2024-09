PPG anuncia el "Purple Basil" como el Color del Año 2025

El color representa audazmente la tendencia al movimiento y al cambio









PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE:PPG) anunció hoy su Color del Año 2025, "Purple Basil" (Albahaca Morada) (PPG1046-7), un tono violeta polvoriento, refrescante y atrevido a la vez que relajante, que representa la adaptabilidad en tiempos de cambio. También conocido como "Amethyst Shadow" y "Acai Berry" en algunos mercados europeos, el tono forma parte del tema de color global "Kinetic" de PPG para 2025, que incluye cuatro paletas de colores distintas.

"A medida que los consumidores abrazan un período de novedad sin precedentes, el movimiento es un tema global distintivo que da forma a las tendencias de diseño en numerosas industrias", dijo Vanessa Peterson, líder global de estilo de color de PPG, productos de consumo, Recubrimientos Industriales. "El tema de color Kinetic refleja la necesidad de autosuficiencia en un mundo que avanza a gran velocidad. También destaca la interacción entre la naturaleza y la ciencia que está impulsando la innovación, y la influencia de nuevas herramientas como la inteligencia artificial que están fomentando una creatividad sin límites".

El color "Purple Basil" es un color sofisticado y elegante que funciona bien tanto en diseños tradicionales como en aplicaciones más atrevidas. Como púrpura, es lo suficientemente cálido como para ser acogedor, pero lo suficientemente frío como para crear un aire de misterio. La tensión entre las cualidades azules y rojas dentro del color imparte una energía cinética, complementando perfectamente los 40 tonos emparejados en las cuatro paletas de colores 2025 de PPG: Extra Celestial, Bio-Fuse, Artificial y Earth and Archive.

"Es una época de transformación, con infinitas posibilidades nuevas que ni siquiera hemos imaginado, impulsadas por nuevas herramientas que potencian la creatividad humana", afirma Peterson. "Los consumidores están abrazando esta época de cambio y movimiento, y estamos viendo que las tendencias de color reflejan la necesidad de colores dinámicos, dejando atrás las opciones de color suaves, más banales y seguras, en favor de tonos joya ahora ricos, pasteles terrosos más profundos y tonos medios de inspiración ancestral".

En aplicaciones de diseño industrial, el "Purple Basil" y los colores de las paletas temáticas globales Kinetic responden a las necesidades de innovación, adaptabilidad y sensación de movimiento de los consumidores. Ya sea en productos de consumo, aplicaciones arquitectónicas como ventanas y puertas, mobiliario de oficina o aplicaciones de automoción, estos colores aportan una estética fresca y dinámica.

"El Purple Basil es un color de tono medio con un subtono neutro que lo hace rico, multidimensional y reconfortante. Es un color más cálido pero ligeramente desaturado, lo que lo convierte en un neutro matizado", afirma Peterson.

El color Purple Basil fue seleccionado gracias a la colaboración de docenas de estilistas de color de PPG. El proceso de previsión del color de PPG es exhaustivo y tiene en cuenta las dinámicas sociales, culturales y políticas que influyen en las tendencias de todo el mundo. El equipo de estilistas del color evalúa estas dinámicas en cada región del mundo para crear una colección que resuene entre públicos diversos.

Para obtener más información sobre el Color del Año de PPG y el tema de color global Kinetic, visite nuestro sitio web en www.ppg.com/industrialcoatings/en-US/coty.

