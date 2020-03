Pospuestos los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus

Tokio, anunció el martes el aplazamiento de la cita olímpica debido a la pandemia del nuevo coronavirus que mantiene en vilo al mundo. Amparándose con datos de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que los Juegos de Verano debían reprogramarse para salvaguardar la salud de los

Antonio Díaz había esperado toda una vida para competir en unos Juegos Olímpicos. El karateca venezolano tiene paciencia para otro año.

Bicampeón mundial de karate, Díaz anhelaba acudir a Tokio 2020 por ser su primera oportunidad de acudir a la cita que se disputa cada cuatro años. Su deporte fue incluido por primera vez en el programa oficial.

“He esperado más de 20 años por el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, puedo esperar un año más sin problema, y más si es por el bien de muchos”, dijo Díaz, un veterano de 39 años en sus redes sociales.

Como Díaz, deportistas y dirigentes en toda Latinoamérica respondieron con alivio ante la decisión del Comité Olímpico Internacional de postergar la fecha de inicio de los Juegos de Tokio para el próximo año.

El COI, en conjunto con el comité organizador de Tokio, anunció el martes el aplazamiento de la cita olímpica debido a la pandemia del nuevo coronavirus que mantiene en vilo al mundo. Amparándose con datos de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que los Juegos de Verano debían reprogramarse para salvaguardar la salud de los deportistas y todos los involucrados en la justa.

“Lo más importante siempre es la salud y haremos lo necesario para mantener al equipo mexicano en condiciones tanto en lo físico como en lo psicológico, unidos siempre por el bien común”, declaró Ana Guevara, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México.

El mismo tono encontró eco en Colombia. Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico local, manifestó que la decisión era “lo más sano”.

“Era un llamado que todo el mundo estaba haciendo. Era lo más sano”, dijo Medina. La discusión se había planteado, pero la decisión del Comité Olímpico Internacional era la mejor. No ha sido fácil. Posponer los Olímpicos demandan muchas cosas y es una decisión acertada y respetable”.

El COVID-19 puso en jaque la preparación de los deportistas de todo el mundo. Muchos centros de entrenamiento fueron cerrados para mitigar la propagación de la enfermedad.

Además, muchos selectivos regionales fueron cancelados y la incertidumbre sobre cómo y cuándo se repondrían tenía inquietos a muchos competidores que tuvieron que resignarse a prepararse en casa.

“El paso siguiente será reprogramar los preparativos tales como entrenamientos, programación de participación en torneo preolímpicos, campamentos y concentraciones”, dijo Carlos Padilla Becerra, del Comité Olímpico Mexicano.

Uno de esos torneos eliminatorias que se pospuso fue el de fútbol de la CONCACAF que en principio se iba a realizar en Guadalajara esta semana.

“La suspensión de los Juegos Olímpicos definitivamente era algo que se veía venir, pero ahora que tenemos la confirmación y que se aplazará por un año es importante no bajar los brazos y seguir con la buena preparación”, dijo Douglas Sequeira, entrenador de la selección de Costa Rica. “El cronograma de trabajo lo teníamos listo, pero las cosas en las últimas semanas han cambiado mucho, por lo que ahora esperaremos las fechas que dará CONCACAF para la eliminatoria”.

La reprogramación de los Juegos permitiría que los deportistas puedan entrenar y competir con normalidad.

Fue lo que opinó el fcolombiano Egan Bernal, el actual campeón del Tour de Francia.

“Opino que celebrarlos en este momento con la situación que se vive en el mundo habría sido una equivocación”, comentó Bernal, quien aconsejó a sus seguidores en redes sociales a mantener el distanciamiento social. “Quedarse en casa para lidiar el coronavirus, porque esta amenaza es mucho más importante que el Tour de Francia o los Juegos Olímpicos”.

Además del karate, Tokio 2020 tienen programado al surf como uno de los nuevos deportes en el programa.

“Me desperté con esta noticia y creo que fue una decisión correcta. La salud y el bienestar de la población mundial es la máxima prioridad en este momento. Me mantengo enfocado en mis objetivos. Y tan pronto como todo esto pase y la vida vuelva a la normalidad, quiero reanudar mi rutina de entrenamiento como miles de atletas también”, dijo el brasileño Gabriel Medina, bicampeón mundial de surf. “Y después de todo esto, lo bueno es que todos tendrán la misma oportunidad de prepararse para la reprogramación de los Juegos”.

Otros competidores de la región aplaudieron la decisión porque incluso dudaban acudir bajo las condiciones actuales, preocupados por su salud.

“Para mí no es una frustración, yo pienso en mi salud y no me expondría a un contagio así ni lo haría con mi familia y la sociedad en general, sería un acto egoísta el no ver por lo demás”, dijo Jane Valencia, la primera mexicana en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en lucha. “Yo estoy feliz que se aplacen para que todos tengamos la misma oportunidad de prepararnos”.

El argentino Santiago Lange, campeón olímpico en 2016 en vela, manifestó que “a nosotros, como atletas, todos estos cambios y estas incertidumbres nos afecta, pero eso queda en un segundo plano en relación a lo que está viviendo el común de la gente”.

“Hay que aceptar lo que toca vivir, apoyar, ser solidarios, estar tranquilos e ir para adelante todos unidos”, agregó.