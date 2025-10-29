Poseidón, la arma nuclear rusa que supera con creces al misil balístico Sarmat

Rusia prueba el torpedo Poseidón durante maniobras navales en el Ártico, confirmando un avance en su capacidad militar nuclear.

Según informes oficiales, el presidente ruso Vladímir Putin supervisó personalmente el ensayo del sistema submarino Poseidón, una de las armas más sofisticadas del arsenal ruso.

Esta operación se da en un contexto de creciente tensión internacional y de resaltado protagonismo de Rusia en la carrera armamentística global.

El Poseidón es considerado por expertos internacionales como un torpedo autónomo de propulsión nuclear.

Su potencial radica en la capacidad de desplazarse grandes distancias bajo el agua y detonar una cabeza nuclear cerca de costas enemigas, produciendo efectos devastadores.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que la prueba fue exitosa y que el sistema estará plenamente operativo en los próximos años.

Un arma de nueva generación con capacidad destructiva

El diseño y capacidad de maniobra del Poseidón lo diferencia de armas nucleares convencionales.

Puede eludir sistemas de defensa y operar a profundidades extremas, lo que incrementa la preocupación de países miembro de la OTAN.

La presencia del Poseidón en las pruebas navales demuestra la intención del Kremlin de fortalecer su posición estratégica en el ámbito global.