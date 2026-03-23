El Comando Sur de Estados Unidos confirmó una próxima gira del portaviones USS Nimitz por América Latina. Esto será parte de una serie de actividades de cooperación con países de la región.

La embarcación, que transporta aviones y helicópteros, estará acompañada por el destructor USS Gridley y realizará escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

De acuerdo con la información oficial, el recorrido incluirá además encuentros y ejercicios conjuntos con fuerzas armadas de otros países. Entre ellos se encuentran Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Aunque no se han revelado fechas específicas ni el orden de las visitas, se indicó que las naves recorrerán el continente. Esta operación busca fortalecer la cooperación militar y la seguridad regional.

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