Por tercer año consecutivo, Sirion ocupa la posición de Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para la Gestión del Ciclo de Vida de Contratos

LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--Sirion, la plataforma de gestión del ciclo de vida de contratos nativa de IA, acaba de anunciar que ha sido nombrada Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para la Gestión del Ciclo de Vida de Contratos (CLM) por tercer año consecutivo. Creemos que este reconocimiento continuado como Líder en el Cuadrante Mágico refleja la confianza que las principales empresas del mundo depositan en Sirion. Descargue gratuitamente una copia del informe completo aquí.





Los clientes confían en la CLM nativa de IA de Sirion porque su modelo fundacional se adapta de forma inteligente y explica el “por qué” de cada respuesta. A medida que los usuarios interactúan con Sirion, sus comentarios aportan información y mejoran sus algoritmos, garantizando que la plataforma aprenda día tras día y ofrezca perspectivas cada vez más relevantes y precisas.

“La convergencia de la IA y la gestión de contratos está transformando la forma en que operan las empresas modernas, porque ofrecen una ventaja competitiva muy significativa a aquellos que adoptan esta innovación”, señaló Joanne Wright, vicepresidenta sénior de Transformación y Operaciones de IBM. “Estamos entusiasmados con nuestra colaboración con Sirion en este campo, tanto como cliente que aprovecha la plataforma CLM nativa de IA de Sirion para desbloquear la inteligencia contractual en todos los procesos de negocio de IBM, como en su faceta de socio tecnológico con la plataforma IBM watsonx potenciando el enfoque de IA generativa multimodelo de Sirion”.

“En Sirion sabemos que, con la IA generativa, la confianza lo es todo”, declaró Ajay Agrawal, fundador y director ejecutivo de Sirion. “Para nuestros clientes, la confianza se consigue prestando especial atención a la explicabilidad, la seguridad y la precisión. Si un motor de CLM sugiere una respuesta a una consulta conversacional o redibuja automáticamente un contrato, el usuario necesita saber por qué puede confiar en lo que se le está recomendando. En Sirion, las redacciones y respuestas van acompañadas de explicaciones en lenguaje sencillo y enlaces a las fuentes de datos. Esta transparencia da a los usuarios la seguridad de que pueden confiar en nuestra IA para tomar decisiones bien fundamentadas”.

Este énfasis en la confianza resurge como un tema común en toda la cartera de clientes de Sirion. En conjunto, los comentarios de nuestros clientes han contribuido a que Sirion haya sido reconocida como la preferida de los clientes, “Customers' Choice”, en la edición 2024 de Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for CLM. Con capacidades innovadoras de IA como la extracción avanzada, la búsqueda conversacional y la negociación dirigida por IA, Sirion seguirá a la vanguardia en la aplicación de IA generativa para transformar la forma en que las empresas gestionan los contratos.

Obtenga más información sobre el Cuadrante Mágico de Gartner 2024 para la Gestión del Ciclo de Vida de Contratos aquí.

Acerca de Sirion

Sirion es la plataforma de gestión del ciclo de vida de contratos (CLM) nativa de IA líder en el mundo, pionera en la aplicación de Inteligencia Artificial Generativa para ayudar a las empresas a transformar su forma de almacenar, crear y gestionar contratos. Las capacidades de extracción, búsqueda conversacional y negociación basada en IA de la plataforma han revolucionado la contratación en todos los equipos de la empresa, desde el departamento jurídico y de compras hasta el de ventas y finanzas. Muchas de las marcas más valiosas del mundo como BNY Mellon, IBM y Vodafone confían en Sirion para gestionar más de 7 millones de contratos por valor de casi USD 800 000 millones y relaciones con más de un millón de proveedores y clientes en más de 100 idiomas.

Para más información, visite www.sirion.ai.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Contract Life Cycle Management, Kaitlynn Sommers, Kerrie McDonald, Lynne Phelan, 14 de octubre de 2024.

Gartner, Voice of the Customer for Contract Life Cycle Management, Peer Contributors, 22 de marzo de 2024.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. y a nivel internacional, y MAGIC QUADRANT y PEER INSIGHTS son marcas registradas de Gartner, Inc. o sus filiales, y se utilizan en el presente con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y tampoco aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

El contenido de Gartner Peer Insights recoge las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias con los proveedores listados en la plataforma. Esto no debe interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan los puntos de vista de Gartner o de sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

