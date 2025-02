Por qué esta educadora quería ser consejera escolar

Los centros de enseñanza secundaria Learn4Life celebran la Semana Nacional del Asesoramiento Escolar

FRESNO, California--(BUSINESS WIRE)--La carta en el escritorio de Patricia Ochoa está un poco ajada por haber sido abierta y releída muchas veces a lo largo de los años. Es consejera escolar en Learn4Life, una red de institutos públicos, y la carta es de una antigua alumna que se graduó hace unos años.









Justo antes de graduarse, la alumna escribió una carta a Ochoa para darle las gracias por haber creído en ella. Decía que nunca había creído en sí misma y que su familia nunca la había apoyado.

«Fue una lucha constante conseguir que viniera a la escuela y entregara su trabajo», comentó Ochoa. «Pero nunca nos rendimos con ella y le decíamos todos los días que era inteligente y que podía llegar a ser lo que quisiera».

Gracias a que Ochoa preguntaba cada semana dónde estaba la alumna y le recordaba que podía hacerlo... lo hizo, y obtuvo su diploma de secundaria.

Ochoa recibió hace poco una llamada de la estudiante, que le contó que ahora está casada, tiene tres hijos, figura en la lista de decanos de un colegio comunitario y ha sido aceptada en la Universidad Estatal de Fresno.

Es una carta que a Ochoa le gusta releer de vez en cuando para recordar por qué ha dedicado su vida a ayudar a los estudiantes de secundaria.

La Semana Nacional del Asesoramiento Escolar, que se celebra del 3 al 7 de febrero, es un momento excelente para poner de relieve las muchas funciones que desempeñan los consejeros escolares.

A lo largo de las décadas, sus funciones se han ampliado desde la orientación profesional y universitaria hasta el apoyo socioemocional. El alumnado tiende a sentir más estrés en determinadas épocas del año, como después de las vacaciones, sobre todo los que no tienen contactos familiares. Las redes sociales y el ciberacoso aumentan la ansiedad de los adolescentes. Los consejeros de Learn4Life abordan los traumas de los estudiantes y trabajan con médicos locales autorizados para atender a los estudiantes que necesitan ayuda adicional.

Los consejeros escolares desempeñan un papel mucho más activo en los estudios de los alumnos, asegurándose de que van por buen camino para graduarse e interviniendo con apoyo adicional cuando se retrasan.

«Cuando faltan a clase y no entregan los deberes, llamamos, mandamos mensajes y hacemos visitas a domicilio», explica. «Una alumna me dijo que no podía hacer los deberes porque no tenía cable de carga. Así que fui a su casa y le dejé uno».

La proporción de estudiantes por consejero que tiene Learn4Life es menor que la mayoría de las escuelas, y ofrece instrucción personalizada, lo que, según Ochoa, le permite pasar más tiempo con cada estudiante y brindarles la ayuda que necesitan: académica, emocional y con aspiraciones profesionales.

«En los secundarios tradicionales, los consejeros solo tenían tiempo para ocuparse de los alumnos con más rendimiento, que iban a la universidad, y de los alumnos con menos rendimiento, que tenían dificultades», explica. «Todos los que estaban en situación intermedia eran básicamente ignorados. Quería encontrar un lugar donde todos los estudiantes recibieran el apoyo que necesitaban para tener éxito».

Ochoa señala que la política de consejería de puertas abiertas en Learn4Life es esencial para que los alumnos se sientan cómodos pidiendo ayuda, y los profesores y tutores formen parte del equipo para reconocer y hacer frente a cualquier problema.

«Tenemos un sólido programa de asesoramiento y, afortunadamente, desde la pandemia, más escuelas se han dado cuenta de lo esenciales que son los consejeros escolares para que los resultados de los estudiantes sean buenos», comentó Ochoa. «Todos los días debemos asumir muchas responsabilidades, pero es gratificante saber que los estudiantes y sus familias aprecian nuestros esfuerzos».

Para más información sobre los institutos Learn4Life, visite www.learn4life.org/personalized-learning/high-school/.

