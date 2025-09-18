¿Por qué aparecen canas en jóvenes? Causas y soluciones

La aparición de canas en jóvenes es un fenómeno cada vez más consultado que inquieta a muchas personas antes de los 30 años. ¿Por qué salen canas a edades tempranas y qué significa esto para la salud capilar? Comprender los factores detrás de las canas en jóvenes puede ayudar a detener su avance y aclarar mitos sobre el envejecimiento.

Las canas prematuras ocurren cuando el cabello pierde su pigmentación natural, fenómeno que tradicionalmente asociamos con el envejecimiento, pero que en realidad puede comenzar en personas de 20 o incluso 15 años.

Las causas principales de las canas en jóvenes son genéticas, pero también influyen factores como el estrés crónico, deficiencias nutricionales (por ejemplo, falta de vitaminas B12 o D), tabaquismo y ciertos problemas autoinmunes.

La genética es una de las razones más relevantes en la aparición de canas prematuras. Si tus padres tuvieron canas a temprana edad, es probable que también experimentes este cambio capilar. Sin embargo, malos hábitos como una alimentación deficiente, el uso excesivo de productos químicos y el estrés diario pueden acelerar el proceso.

Frente a las canas prematuras, los dermatólogos recomiendan una dieta equilibrada, manejo del estrés y evitar hábitos nocivos. Aunque actualmente no existe una forma garantizada de revertir las canas sin tratamientos estéticos, adoptar un estilo de vida saludable puede prevenir su aparición temprana.