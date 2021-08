Por primera vez en más de un siglo dos atletas comparten medalla de oro

Una histórica final olímpica terminó con una escena conmovedora. Dos atletas obtuvieron la medalla de oro en el salto de altura masculino de los Juegos de Tokyo 2020.

Los deportistas Gianmarco Tamberi de Italia y Mutaz Essa Barshim de Qatar tenían marcas idénticas luego de superar los 2,37 metros, por lo que el juez se acercó a ambos atletas para preguntarles si querían desempatar o seguir compitiendo para seleccionar a un ganador.

En ese instante, los dos decidieron renunciar al desempate y aceptaron compartir la medalla de oro y el titulo como campeones olímpicos.

Ambos competidores establecieron sus mejores marcas de la temporada. “Es irreal, es una locura. Estoy muy feliz. Era lo único que faltaba (en su carrera de salto de altura). Ahora estoy completo, estoy muy feliz”, dijo Barshim.

“Lo miro, él me mira y lo sabemos. Simplemente nos miramos y sabemos, eso es todo”, añadió, Barshim.

Tamberi tuvo que tomarse un tiempo para recuperarse de una lesión que amenazó su carrera y que hizo que no pudiera competir en Río 2016.

“Después de mis lesiones, solo quería volver. Pero ahora tengo este oro, es increíble. He soñado con esto tantas veces. Me dijeron en 2016, justo antes de los Juegos Olímpicos de Río, que había riesgo de que no pudiera competir más. Fue un largo viaje”, comentó, Tamberi.

Tamberi y Barshim se abrazaron antes de empezar a correr para celebrar con sus entrenadores y compañeros de equipo, flameando sus respectivas banderas.

Los dos hicieron historia, fue el primer podio olímpico conjunto en atletismo desde 1912.

En los juegos de Estocolmo de 1912 se produjo una situación particular que, con el paso de los años, dejó las competiciones de decatlón y pentatlón de esos Juegos Olímpicos con medallas doradas compartidas, aunque la solución tardó en llegar 70 años.