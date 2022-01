Por octava temporada consecutiva, Mouser se asocia con DRAGON/PENSKE AUTOSPORT en las carreras de Fórmula E

TTI, Molex y KYOCERA AVX se unen a un distribuidor global para apoyar la tecnología de última generación

DALLAS y FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics, Inc., el líder de New Product Introduction (NPI)™ que potencia la innovación, se asocia con el equipo DRAGON/PENSKE AUTOSPORT para la octava temporada de la serie del Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA, que arranca con carreras dobles en el Diriyah E-Prix el 28 y 29 de enero. La cuarta apertura consecutiva de la temporada en Diriyah ofrece a los aficionados dos emocionantes carreras nocturnas a las afueras de Riad, la capital de Arabia Saudí.





Mouser se asocia con el equipo DRAGON/PENSKE AUTOSPORT durante la temporada de carreras del Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB 2021-22, en colaboración con TTI, Inc. y los valiosos fabricantes Molex y KYOCERA AVX. Este es el octavo año consecutivo que Mouser y Molex patrocinan las carreras de Fórmula E.

El piloto Sérgio Sette Câmara vuelve al equipo para conducir el automóvil Penske EV-5 n.º 7, mientras que el piloto reserva de Fórmula 1, Antonio Giovinazzi, se une al equipo para ponerse al volante del automóvil n.º 6. La nueva temporada ofrece 16 carreras e incluye paradas en Yakarta, Vancouver y Seúl, además de un aumento de la potencia de los automóviles y nuevos formatos de clasificación de las carreras.

“ A Mouser le entusiasma formar equipo con Molex, TTI y KYOCERA AVX para asociarse con DRAGON/PENSKE AUTOSPORT por octavo año consecutivo”, afirmó Todd McAtee, vicepresidente de Desarrollo Comercial para América de Mouser Electronics. “ El enfoque de la Fórmula E en el desarrollo y la incorporación de lo último en tecnología de vehículos eléctricos resuena con Mouser, nuestros clientes y nuestros aficionados y seguidores. ¡Deseamos a Sette Câmara, Giovinazzi y al equipo lo mejor para esta temporada!”

“ TTI se complace en asociarse con Mouser para apoyar este emocionante deporte y su enfoque en las tecnologías automotrices sostenibles del futuro”, dijo Mike Morton, director ejecutivo de TTI.

“ Este nuevo capítulo de la Fórmula E promete continuar con la evolución de este emocionante deporte y sirve como un poderoso escaparate para su futuro eléctrico”, declaró Fred Bell, vicepresidente de Distribución Global de Molex. “ Mouser y Molex han sido orgullosos seguidores desde el inicio de la Fórmula E, y deseamos al equipo DRAGON/PENSKE AUTOSPORT una temporada segura y exitosa”.

“ Es un placer colaborar con Mouser, Molex y TTI en nuestra asociación con el equipo de carreras de Fórmula E DRAGON/PENSKE AUTOSPORT para otra emocionante temporada”, afirmó Alex Schenkel, vicepresidente sénior de Ventas Globales de KYOCERA AVX.

La serie de la Fórmula E cuenta con automóviles que son impulsados únicamente por electricidad y representan una visión para el futuro de la industria de los deportes de motor, sirviendo como marco para la investigación y el desarrollo en torno al automovilismo de cero emisiones. Los automóviles de segunda generación (Gen2) ofrecen un gran avance en la tecnología de los vehículos eléctricos de competición, con una potencia máxima de 250 kW y velocidades de hasta 280 km/h. En las carreras, todo gira en torno a la velocidad y la resistencia, y las asociaciones de carreras son una forma innovadora en que Mouser comunica su modelo de negocio orientado en el rendimiento y promueve las tecnologías más nuevas de sus socios fabricantes.

Los aficionados pueden votar por Sette Câmara y Giovinazzi en FANBOOST, que permite a los aficionados desempeñar un papel activo para influir en el resultado de la carrera. FANBOOST brinda a los aficionados la oportunidad de votar por su piloto favorito y premiarlo con un impulso extra de potencia durante la carrera. Los cinco pilotos con más votos FANBOOST reciben una importante ráfaga de potencia, que pueden desplegar en un intervalo de 5 segundos durante la segunda mitad de la carrera. La votación de FANBOOST para el E-Prix de Diriyah se abre el 25 de enero y está disponible hasta 15 minutos después de iniciada la carrera.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la selección más amplia del mundo de los semiconductores y componentes electrónicos más nuevos, en stcok y listos para enviar (in stock and ready to ship™). Los clientes de Mouser pueden esperar productos genuinos 100 % certificados que son completamente trazables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluida un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos del proveedor, notas de aplicación, información de diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Los ingenieros pueden mantenerse al tanto de las interesantes novedades sobre productos, tecnología y aplicaciones de hoy a través del boletín gratuito en línea de Mouser. Las novedades por correo electrónico y las suscripciones a referencias de Mouser se pueden personalizar según las necesidades individuales y cambiantes de los proyectos de clientes y suscriptores. Ningún distribuidor les da a los ingenieros esta capacidad de personalizar y de controlar la información que reciben. Inscríbase hoy en https://sub.info.mouser.com/subscriber para conocer acerca de las tecnologías emergentes, las tendencias de productos y más.

