¡Por fin! Mbappé dice adiós al PSG

El futbolista francés Kylian Mbappé anunció este viernes su salida del equipo Paris Saint Germain (PSG) después de varios meses de que se rumorara su contratación con el Real Madrid.

Comentaristas han destacado que lo que era un secreto a voces por fin se concretó, y el jugador muy pronto debutará en el equipo en el que siempre soñó jugar.

“Siempre he dicho que me dirigiría hacia vosotros cuando llegase el momento, y quiero anunciarles que este será mi último año en el Paris Saint Germain. No renovaré”, dijo Mbappé al confirmar su salida del PSG.

El deportista indicó que su último partido los jugará el domingo en el Parque de los Príncipes. “Son un montón de emociones, muchos años en los que he tenido la oportunidad y el inmenso honor de defender al club más grande de Francia y uno de los más grandes del mundo”.

Al respecto, reconoció que fue el equipo que le dio su primera oportunidad de crecer y compartir el vestuario con algunos de los mejores del mundo.

“Es difícil. Es difícil y nunca pensé que sería así de difícil anunciar que dejo mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato que he conocido siempre”, agregó sobre su salida del PSG.

Mbappé aseguró que necesita un nuevo reto después de siete años de pertenecer al club que hoy le dice adiós después de varios meses de lucha.

“En ningún momento me he arrepentido de fichar por este club tan prestigioso. Es un club que mantendré en el recuerdo toda mi vida”, acotó.

Tras su salida, se asegura que su próximo anuncio será confirmar su fichaje por el Real Madrid.