Por cuarto año consecutivo, CarePlus Health Plans obtiene la calificación máxima de 5 de 5 estrellas de Medicare para el 2022

Es la quinta vez que el plan Medicare Advantage HMO de la compañía en Florida obtiene la máxima calificación posible, reconociendo así su calidad en el cuidado de la salud y la experiencia del servicio al cliente para los afiliados

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Es la quinta vez y el cuarto año consecutivo que el plan de salud HMO Medicare Advantage de CarePlus Health Plans, Inc.en Florida obtiene la máxima calificación de calidad posible, 5 de 5 estrellas, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). CarePlus es una subsidiaria de Humana Inc. (NYSE: HUM).

La calificación de 5 estrellas reconoce el énfasis continuo que la compañía ha puesto en crear una experiencia de cuidado de la salud y de servicio al cliente de la mayor calidad posible para sus afiliados. Basándose en su experiencia positiva, María Sánchez, afiliada de CarePlus, calificaría a CarePlus incluso con más de 5 estrellas.

“La razón por la que me gusta CarePlus en primer lugar es porque los servicios son magníficos”, dijo Sánchez. “Y me gusta mucho el trato que te dan cuando llamas al servicio de atención al cliente. CarePlus es único con el servicio al cliente. Y me encanta. Mi plan no es de cinco estrellas; es de diez o quince”.

Este enfoque en la calidad también ha llevado a CarePlus a duplicar el número de afiliados que atiende en toda la Florida en los últimos seis años. En la actualidad, la compañía presta servicio a unos 200,000 afiliados en toda Florida.

“Estamos increíblemente orgullosos de nuestros empleados y agradecidos a los beneficiarios de Medicare a los que tenemos el privilegio de servir”, dijo Bruno Piquin, presidente de CarePlus. “Conseguir la máxima calificación de calidad por cuatro años seguidos, y cinco veces en total, es un verdadero testimonio del enfoque constante de nuestra compañía hacia nuestros afiliados, que se ha mantenido firme durante la pandemia. Este logro tampoco habría sido posible sin el equipo de calidad de médicos, farmacéuticos y personal clínico basados en el valor que se dedican a conseguir los mejores resultados de salud posibles para nuestros afiliados”.

En un esfuerzo continuo por mejorar la experiencia general de los afiliados, CarePlus colabora con sus socios basados en el valor en presentaciones para afiliados diseñadas para fomentar la comunicación proactiva sobre el cuidado de la salud. El objetivo de estas presentaciones del “Círculo de Experiencia del Paciente” es cerrar el círculo entre el plan de salud, el paciente y el médico para lograr resultados medibles para los afiliados a CarePlus.

Además de colaborar estrechamente con los médicos para garantizar que los afiliados completen importantes exámenes de detección preventiva y reciban atención de rutina, ya sea de forma virtual o presencial, a lo largo de la pandemia, Piquin dijo que la compañía emitió pruebas a domicilio para los afiliados de CarePlus que necesitaban un examen de detección de cáncer colorrectal y el manejo de la condición diabética.

Acerca de Medicare Advantage

La singular estructura público-privada de Medicare Advantage crea una atmósfera de competencia que estimula la innovación, lo que puede ayudar a reducir los costos y centrar la atención en la salud integral de la persona.

Los planes de Medicare Advantage se centran en la coordinación de la atención a las personas con múltiples enfermedades crónicas, lo que ayuda a llevar a cabo intervenciones rentables para atender las necesidades de salud únicas de los estadounidenses que envejecen o están discapacitados. Estas son algunas de las razones por las que más del 40 por ciento de todos los beneficiarios de Medicare eligen estar cubiertos por los planes Medicare Advantage.

Acerca de la afiliación de Medicare Advantage

El Período Anual de Elección (AEP, por sus siglas en inglés) de planes de Medicare Advantage y de medicamentos recetados comienza el 15 de octubre y continúa hasta el 7 de diciembre del 2021. Durante este periodo de afiliación, las personas que cumplen con los requisitos para Medicare pueden elegir los planes de Medicare Advantage y de medicamentos recetados para el próximo año, con una cobertura que entrará en vigencia el 1 de enero del 2022.

Las personas que califican para Medicare pueden elegir por única vez inscribirse en un plan ofrecido por una organización de Medicare Advantage con una calificación de 5 estrellas durante el año en que ese plan tenga la calificación de 5 estrellas por desempeño general, siempre que el afiliado cumpla los demás requisitos para inscribirse en ese plan. Esta elección especial de 5 estrellas está disponible del 8 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente.

Para obtener más información sobre la afiliación en los planes de salud CarePlus, los residentes de la Florida pueden visitar CarePlusHealthPlans.com o hablar con un agente de ventas certificado llamando al 1-855-450-1352 (TTY: 711).

Acerca de la clasificación por estrellas de CMS

El sistema de calificación de CMS mide cada año la excelencia de los planes de Medicare a nivel nacional. Un plan puede recibir una calificación entre una y cinco estrellas, siendo cinco estrellas la calificación más alta. CMS usa la información de las encuestas de satisfacción de los afiliados, los planes de salud y los proveedores de cuidado de la salud para asignar las calificaciones generales por estrellas a los planes. El sistema de calificación utiliza más de 40 medidas de calidad diferentes en nueve categorías, entre ellas:

Mantenerse saludable: Exámenes de detección, pruebas y vacunas

Tratamiento de enfermedades crónicas (a largo plazo)

Experiencia de los afiliados con el plan de salud

Reclamaciones de los afiliados y cambios en el desempeño del plan de salud

Servicio de atención al cliente del plan de salud

Servicio de atención al cliente del plan de medicamentos

Reclamaciones de los afiliados y cambios en el desempeño del plan de medicamentos

Experiencia de los afiliados con el plan de medicamentos

Seguridad de los medicamentos y exactitud de su precio

Puede encontrar más información sobre la calificación por estrellas de CMS en: www.medicare.gov.

Información sobre CarePlus Health Plans

CarePlus Health Plans, Inc. está comprometido a mejorar la vida de los beneficiarios de Medicare en Florida. Proporcionamos una cobertura de cuidado de la salud y de medicamentos recetados confiable y a su alcance que ayuda a nuestros afiliados a mantener y mejorar su salud para que puedan disfrutar de una vida feliz, activa e independiente.

CarePlus ofrece planes de Medicare Advantage con beneficios integrales diseñados para cubrir una variedad de necesidades. Nos asociamos y apoyamos a nuestros médicos, farmacéuticos, dentistas y otros proveedores de cuidado de la salud en quienes confiamos para cuidar bien de nuestra comunidad. Mediante nuestra asociación con ACCESS del Departamento de Niños y Familias de la Florida, el Departamento de Servicios Sociales de CarePlus Health Plans, Inc. ayuda a los afiliados a solicitar asistencia pública a través de diversos programas estatales y federales. Esta asistencia y orientación es totalmente voluntaria y se ofrece sin costo adicional.

CarePlus ha apoyado a los residentes de la Florida con sus opciones de Medicare durante más de 20 años. Con sede en la Florida, con oficinas corporativas en Miami y Tampa, atendemos a unos 200,000* afiliados en el sur, oeste y centro de la Florida y en la Costa Atlántica.

Para más información, visite CarePlusHealthPlans.com.

Cada año, Medicare evalúa los planes en base a un sistema de calificación de 5 estrellas.

*Según los informes de membresía de Medicare Advantage (MA, por sus siglas en inglés) de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), septiembre del 2021.

CarePlus es un plan HMO con un contrato de Medicare. La afiliación en CarePlus depende de la renovación del contrato.

