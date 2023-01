PopID y Toshiba Global Commerce Solutions se asocian para ofrecer sistemas biométricos en el punto de venta y en soluciones de autoservicio

Los productos se exhibieron en el NRF 2023 (stand 3323)

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte y PASADENA, California.–(BUSINESS WIRE)–PopID, una empresa fintech de biométria y Toshiba Global Commerce Solutions, la primera opción para soluciones integradas para el comercio, anunciaron una alianza para integrar PopPay en las soluciones de autoservicio y puntos de venta (fron-end) de Toshiba, que corren con su plataforma de comercio ELERA. Con PopPay, los consumidores pueden autenticar su identidad para el pago y/o los programas de fidelización mediante un software de verificación facial con inteligencia artificial. Toshiba distribuirá la solución integrada en restaurantes, restaurantes de comida rápida, supermercados y otros segmentos de la industria.





Una de las primeras soluciones totalmente integradas contará con cámaras biométricas PopPay incorporadas al Toshiba Pro-X hybrid kiosk el cual se exhibió en el NRF 2023 en Nueva York, del pasado 15 al 17 de enero. Los clientes que lo deseen pueden escanear artículos con el escáner del Pro-X y luego, realizar la transacción seleccionando el botón PopPay en pantalla para que se escanee su rostro. PopPay valida el programa de lealtad y el pago sin necesidad de usar la tarjeta ni el teléfono.

“Ya sea en restaurantes, tiendas de conveniencia u otros segmentos, el interés de los consumidores en los métodos de pago no tradicionales está creciendo exponencialmente en todo el mundo, en varias regiones en las que anteriormente predominaba el dinero en efectivo están dando el salto de las transacciones con tarjeta a los pagos móviles “, dice Rance Poehler, President y CEO of Toshiba Global Commerce Solutions. “Incluso en EE. UU., donde los pagos con tarjeta han tenido una gran aceptación, la adopción de los pagos no tradicionales ha experimentado un incremento. Sabemos que el mercado está listo, porque la Generación Z y los Millennials tienden a ir en esta dirección”.

Los consumidores más jóvenes han aprendido de generaciones anteriores que la deuda de la tarjeta de crédito es riesgosa, por lo que prefieren pagar con tarjeta débito, transferencia electrónica o a través de (ACH) porque no reciben cargos por intereses. MX reports dice que la reducción de la confianza del consumidor tiene muchos encuestados de la Generación Z que respaldan el creciente interés en los pagos móviles. El mismo informe cita que la mayoría de los encuestados (73 %) han conectado aplicaciones de pago móvil a sus cuentas financieras. Además de su apatía al crédito, los millennials y la generación Z también buscan más comodidad en sus interacciones de compra. La Asociación de la Industria de Alimentos informa que el 53% de los compradores de la Generación Z y el 55% de los milenials quieren una mayor comodidad en su futura experiencia de compra de comestibles.

“Casi una cuarta parte del gasto de los consumidores estadounidenses se realiza a través de las soluciones de punto de venta de Toshiba, lo cual la convierte en la mayor empresa de soluciones integradas para el comercio de Estados Unidos y del mundo”, subrayó John Miller, CEO de PopID y Chairman de la compañía de inversión Cali Group. “Gracias a esta alianza, los clientes de Toshiba podrán utilizar nuestra tecnología para aumentar las ventas, impulsar los programas de fidelización, mejorar las operaciones y reducir los costos, mejorando al mismo tiempo la experiencia general del cliente”.

“Estamos encantados de aliarnos con PopID para ofrecer velocidad, facilidad de uso y comodidad a los retailers y sus clientes”, agregó Poehler. “Esperamos seguir implementando PopPay en otras industrias para satisfacer la creciente demanda en todos los segmentos de la industria del comercio”.

ELERA y su conjunto de soluciones ayudan a los retailers a liberarse de las limitaciones que tienen con su tecnología legacy. Con un mayor control sobre las operaciones de la tienda, los retailers pueden mejorar la eficiencia y la productividad a escala. La integración de PopPay para pagos automáticos le ofrece al cliente numerosos beneficios, por ejemplo, transacciones más rápidas, mayor rendimiento, más facilidad en el proceso de pago, lo que conduce a un mayor ticket de compra, mayor participación del programa de fidelización impulsado por la automatización y menores tasas de procesamiento de pagos cuando se integra en sistemas de punto de venta, quioscos de auto servicio y sistemas de atención drive-thru en las cadenas de restaurantes de comida rápida.

PopID ofrece una plataforma integral, PopPay, para revolucionar las interacciones digitales y los pagos mediante la verificación facial. PopPay les ofrece a los consumidores la opción de identificarse de la forma más natural posible, es decir, con su rostro, para realizar pedidos y pagos, lo que permite experiencias más personalizadas, seguras y ágiles. Para saber más sobre PopPay, visite www.popid.com.

Toshiba Global Commerce Solutions es líder mundial con gran participación de mercado en tecnología de tienda y la primera opción para soluciones integradas. Junto con un equipo global de socios de negocios dedicados, avanzamos en el futuro del comercio con soluciones innovadoras que mejoran el compromiso del cliente, transforman la experiencia en la tienda y aceleran la transformación digital. Para obtener más información, visite: commerce.toshiba.com y en nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

