La plataforma de predicciones Polymarket realizó la apertura de un innovador espacio temporal llamado “Situation Room”, un bar emergente de tres días en Washington D. C. Este lugar fue diseñado para que los asistentes sigan en vivo los mercados de predicción sobre eventos globales.

En este espacio, temas geopolíticos y económicos se convierten en experiencias interactivas para el público. Durante la inauguración, el director legal de la compañía, Neil Kumar, destacó que la iniciativa busca posicionar a la empresa dentro de las conversaciones políticas en la capital estadounidense.

Sin embargo, el lanzamiento enfrentó contratiempos. Problemas técnicos retrasaron la apertura del lugar. Por esta razón, el personal tuvo que atender a los asistentes desde el exterior durante más de una hora, mientras esperaban poder ingresar.

La estrategia del evento estuvo liderada por Joshua Tucker, quien se incorporó a la empresa tras trabajar en campañas virales con el creador de contenido MrBeast. El concepto replicó ese estilo llamativo al convertir escenarios internacionales, como conflictos y tensiones políticas. Así, estos temas se transformaron en asuntos que los asistentes podían seguir y analizar en tiempo real dentro de un ambiente social.

El bar buscó transformar la manera en que el público interactúa con la información global, combinando entretenimiento, tecnología y debate en un solo espacio.

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