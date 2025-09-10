Polonia alerta sobre ataque ruso a su territorio: "Una violación sin precedentes" 

El conflicto entre Rusia y Ucrania suma un nuevo episodio de tensión. Polonia alerta sobre ataque ruso, luego de que las autoridades confirmaran este miércoles que una vivienda resultó dañada y fueron hallados restos de siete drones militares interceptados cerca de la frontera ucraniana.

Según información oficial, el Ministerio de Defensa polaco inició una investigación tras el reciente incidente que ocurrió en la madrugada, cuando varios drones rusos, aparentemente destinados a objetivos en Ucrania, ingresaron en el espacio aéreo polaco y fueron neutralizados por el sistema de defensa.

Los restos de las aeronaves, así como los daños materiales en una residencia, generaron fuerte preocupación entre la población local y el gobierno.

Reacciones internacionales al incidente en Polonia

El comunicado emitido por las autoridades polacas enfatiza la gravedad de que armamento ruso cruce las fronteras de la OTAN.

En respuesta, se han reforzado las medidas de seguridad y la vigilancia en la zona limítrofe. Organismos internacionales y aliados de la OTAN expresaron su apoyo a Varsovia y pidieron explicaciones a Moscú sobre el incidente.

La posibilidad de una escalada preocupa especialmente por la proximidad de Polonia con el conflicto actual en Ucrania.

La situación recuerda eventos previos en los que drones y misiles han caído accidentalmente cerca de países vecinos.

El gobierno polaco informó que mantiene un canal diplomático abierto para evitar una escalada militar.