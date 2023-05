Pollito discapacitado con “botitas” causa furor en las redes sociales

La historia de Nubz, un pollito con discapacidad que usa botitas para caminar, está causando furor en las redes sociales.

El pollo estrella de TikTok no tiene las puntas de las patas ni las agarras, lo que le impide caminar bien y la solución es usar zapatos para perros.

Según la dueña de Nubz, pensó en ponerle unos zapatos para perro al ver que le dificultaba caminar. Esta idea se convirtió en todo un éxito.

Posteriormente, decidió grabarlo y publicarlo en TikTok, convirtiéndose en una sensación por el uso de las botitas al caminar.

La dueña del pollito detalló que la ha comprado más de 30 pares de zapatitos, los cuales aprendió a usar muy bien.

“Al principio no se movía mucho, y luego me di cuenta de que tenía estos zapatos viejos para perros que ya no usamos, así que se los puse. Fue muy divertido de ver al principio. Fue muy divertido de ver al principio”, dijo la dueña al explicar por qué su pollito tenía botitas.

Señaló que el animalito se adaptó después de una semana, convirtiéndose en una sensación.

Sobre el problema del pollito, indicó que no sabe cómo fue que sufrió la discapacidad, ya que ha tenido tres dueñas anteriormente.