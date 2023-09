Policlinico Gemelli y Palantir Technologies se asocian para aprovechar la IA en el progreso de la ciencia de datos para la sanidad

DENVER Y ROMA–(BUSINESS WIRE)–Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) (“Palantir”) y Gemelli Generator Real World Data (RWD), un centro de investigación de la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (“Policlinico Gemelli”), anunciaron hoy que han suscrito una asociación para implementar soluciones de investigación de medicina digital que aprovechan la inteligencia artificial en pos de mejorar la atención al paciente y los resultados médicos.





El centro de investigación digital del Policlinico Gemelli, Generator RWD, recurrirá a Palantir Foundry como una de las plataformas clave para gestionar toda la escala y complejidad de los datos de la sanidad. Las capacidades de IA de Foundry se aprovecharán para generar evidencia del mundo real (Real World Evidence) que avale la investigación clínica y traslacional dirigida al descubrimiento de fármacos e indicaciones, mejorar la atención al paciente y desarrollar soluciones de medicina digital para la investigación sanitaria en Italia y dentro de sus asociaciones a escala mundial.

El software de Palantir potenciará las capacidades de Generator RWD y su red de socios en pos de consolidar la explotación de datos para generar nuevos conocimientos en diversos ámbitos de la investigación en sanidad.

“La sanidad se está transformando gracias al poder de los datos y la IA y esta tendencia no hará más que acelerarse. Se está ampliando el porcentaje de la industria que está aprovechando este poder para descubrir nuevas terapias, mejorar la atención al paciente y aumentar la eficiencia y la eficacia del tratamiento”, explicó Andrea Galvagni, director de Italia en Palantir. “En Palantir, nos llena de orgullo apoyar a instituciones líderes del mundo, como Policlinico Gemelli, dándoles la tecnología que necesitan para lograr sus misiones más cruciales”.

“Real World Evidence es cada vez más relevante a la hora de facilitar la investigación en sanidad. Al integrar Foundry en el marco desarrollado en Generator RWE, apuntamos a agilizar nuestros ciclos de investigación para ofrecer resultados más rápidos y mejores”, subrayó Vincenzo Valentini, director científico del Centro de Investigación Gemelli Generator.

“El valor agregado del software de Palantir, sumado a los conocimientos profundos en innovación basada en datos, enriquecerán el conjunto de productos y servicios que ofrecemos dentro de los proyectos de creación conjunta con nuestros socios industriales”, señaló Alfredo Cesario, gerente general de Gemelli Digital Medicine & Health.

