Policía rusa realiza intensos operativos en contra de la comunidad LGBTQ

La policía rusa realizó el fin de semana intensos operativos en contra de la comunidad LGBT luego que el tribunal prohibiera todo movimiento internacional relacionado con la homosexualidad.

Medios a nivel mundial replicaron las acciones “represivas” de los agentes rusos en bares, discotecas y establecimientos de entretenimiento en busca de personas con orientación sexual del mismo género.

Se detalló que la policía rusa asaltó locales que tenían afinidad con la comunidad LGTBQ. Las operaciones se reportaron desde el viernes y continuaron el sábado.

Las redadas se reportaron a menos de 24 horas que el Tribunal Supremo emitiera el dictamen en contra de los establecimientos que promovieran la homosexualidad.

“Testigos presenciales declararon que las fuerzas de seguridad entraron en el local con el pretexto de un control antidroga y fotografiaron los pasaportes de los visitantes”, se destacó sobre las acciones de la policía rusa en contra de la comunidad LGTBQ.

Algunos testigos aseguraron que las escenas fueron aterradores, ya que el ingreso intempestivo de los uniformados generó miedo ante la persecución en contra de las personas con preferencias sexuales distintas.

“Yo estaba allí. Sinceramente, me c**** encima cuando paró la música y dijeron que había una redada policial. Pensé que eso era todo, que me encarcelarían durante 12 años. A la salida me hicieron una foto del pasaporte. Para que lo entiendas, 300 de nosotros estábamos desnudos, solo en ropa interior, y esperábamos a que alguien nos trajera ropa, y nadie entendía lo que estaba pasando”, dijo una de las personas que fue retenido saltado por la policía rusa.

Algunas redadas se produjeron en el club gay Central Station de Moscú, diciendo que las redadas se produjeron en el Secret Club y el Mono Bar de Moscú, así como en la popular fiesta pop-up Hunters Party.